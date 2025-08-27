Trije najboljši zeliščni čaji za zdravje ledvic

Ledvice so ključni organ, ki iz telesa odstranjuje odpadne snovi in toksine. Če so preobremenjene ali poškodovane, lahko prihaja do različnih zdravstvenih težav. Redno uživanje določenih zeliščnih čajev pomaga očistiti ledvice, izboljša njihovo delovanje in preprečuje zdravstvene zaplete.

To so trije zeliščni čaji, ki dokazano spodbujajo zdravje ledvic:

Nesladkan zeleni čaj

Zeleni čaj je znan po številnih pozitivnih učinkih na zdravje, zlasti na zdravje ledvic. Vsebuje polifenole in malo kofeina, kar lahko pomaga upočasniti napredovanje bolezni ledvic in zmanjša tveganje za ledvične kamne.

Antioksidanti v zelenem čaju, še posebej epigalokatehin galat (EGCG), ščitijo ledvice pred oksidativnim stresom.

Poleg tega zeleni čaj ne vsebuje kreatinina, odpadne snovi, ki se v primeru slabega delovanja ledvic lahko kopiči v telesu, zato je odlična izbira za podporo zdravju ledvic.

FOTO: Shaiith/Shutterstock

Čaj iz tulsi (svete bazilike)

Tulsi, znana tudi kot sveta bazilika, je močan diuretik, ki pomaga odvajati strupene snovi, znižuje raven sečne kisline in spodbuja delovanje ledvic. Njena eterična olja in ocetna kislina pomagajo razgrajevati ledvične kamne in jih odstranjevati iz telesa.

Po raziskavi, objavljeni v ameriški Nacionalni medicinski knjižnici (U.S. National Library of Medicine), tulsi pred presnovnimi poškodbami ščiti jetra in ledvice, ki jih povzročajo visoke ravni glukoze in prosti radikali.

Poleg tega spodbuja naravne razstrupljevalne procese telesa.

Čaj iz regratove korenine

Čaj iz korenine regrata je bogat vir kalija, kalcija ter vitaminov A in C. Po podatkih zdravstvene platforme WebMD kalij spodbuja delovanje ledvic in izboljšuje prekrvavitev.

FOTO: 13smile/ Shutterstock

Prav tako čaj iz regrata pomaga pri razstrupljanju telesa.