SEČILA

Trije najboljši zeliščni čaji za zdravje ledvic

Pitje nesladkanega zelenega čaja ali čaja iz regrata pomaga delovanju ledvic.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
Odpri galerijo
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
27.08.2025 ob 15:00
M. Fl.
27.08.2025 ob 15:00

Poslušajte

Čas branja: 2:04 min.

Ledvice so ključni organ, ki iz telesa odstranjuje odpadne snovi in toksine. Če so preobremenjene ali poškodovane, lahko prihaja do različnih zdravstvenih težav. Redno uživanje določenih zeliščnih čajev pomaga očistiti ledvice, izboljša njihovo delovanje in preprečuje zdravstvene zaplete.

To so trije zeliščni čaji, ki dokazano spodbujajo zdravje ledvic:

Nesladkan zeleni čaj

Zeleni čaj je znan po številnih pozitivnih učinkih na zdravje, zlasti na zdravje ledvic. Vsebuje polifenole in malo kofeina, kar lahko pomaga upočasniti napredovanje bolezni ledvic in zmanjša tveganje za ledvične kamne.

Antioksidanti v zelenem čaju, še posebej epigalokatehin galat (EGCG), ščitijo ledvice pred oksidativnim stresom.

Poleg tega zeleni čaj ne vsebuje kreatinina, odpadne snovi, ki se v primeru slabega delovanja ledvic lahko kopiči v telesu, zato je odlična izbira za podporo zdravju ledvic.

FOTO: Shaiith/Shutterstock
FOTO: Shaiith/Shutterstock

Čaj iz tulsi (svete bazilike)

Tulsi, znana tudi kot sveta bazilika, je močan diuretik, ki pomaga odvajati strupene snovi, znižuje raven sečne kisline in spodbuja delovanje ledvic. Njena eterična olja in ocetna kislina pomagajo razgrajevati ledvične kamne in jih odstranjevati iz telesa.

Po raziskavi, objavljeni v ameriški Nacionalni medicinski knjižnici (U.S. National Library of Medicine), tulsi pred presnovnimi poškodbami ščiti jetra in ledvice, ki jih povzročajo visoke ravni glukoze in prosti radikali.

Poleg tega spodbuja naravne razstrupljevalne procese telesa.

Čaj iz regratove korenine

Čaj iz korenine regrata je bogat vir kalija, kalcija ter vitaminov A in C. Po podatkih zdravstvene platforme WebMD kalij spodbuja delovanje ledvic in izboljšuje prekrvavitev.

FOTO: 13smile/ Shutterstock
FOTO: 13smile/ Shutterstock

Prav tako čaj iz regrata pomaga pri razstrupljanju telesa.

Preberite še:

 

Koliko beljakovin naj zaužijem
So ključna sestavina prehrane slehernika, zlasti telesno aktivnih posameznikov.

Janez Kušar

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ledvice čaj zdravje zeleni čaj

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Janković potrdil: Da, poročil bom Roberta Goloba in Tino Gaber
Vsak dan je hodila 10 kilometrov, da bi shujšala – zgodilo se je nekaj nepričakovanega
Medved prestrašil krajane, podžupan opozarja na previdnost (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Velika iskalna akcija se je končala tragično, pogrešanega našli mrtvega
Janković potrdil: Da, poročil bom Roberta Goloba in Tino Gaber
Vsak dan je hodila 10 kilometrov, da bi shujšala – zgodilo se je nekaj nepričakovanega
Medved prestrašil krajane, podžupan opozarja na previdnost (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.