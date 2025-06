Trije najboljši oreščki za zdrava jetra

Študija, katere rezultate je javnosti predstavila Nacionalna medicinska knjižnica Združenih držav (U.S. National Library of Medicine), poudarja, da lahko redno uživanje oreščkov pomaga ohraniti zdravje jeter, saj med drugim zmanjša tveganje za nealkoholno zamaščenost teh in zavira celo nastanek hepatitisa.

Največji učinek imajo trije oreščki, ki jih je za bolj zdrava jetra priporočljivo vključiti v prehrano:

Mandlji

Mandlji so bogati z vitaminom E, zdravimi maščobami in antioksidanti, vsi ti prispevajo k boljšemu delovanju jeter.

Omenjene snovi pomagajo ohranjati optimalno zdravje tega organa, saj podpirajo presnovo maščob v njem.

Mandlji namreč pomagajo preprečevati kopičenje maščobe, kar je ključni dejavnik pri razvoju zamaščenosti jeter.

Z izboljšanjem presnove maščob zmanjšujejo tveganje za nastanek različnih bolezni našega telesnega filtra.

FOTO: Gettyimages

Orehi

Orehi so odličen vir omega-3 maščobnih kislin, ki premorejo protivnetne lastnosti, koristne za tudi jetra. Omega-3 maščobe zmanjšujejo vnetja in v tem organu ustvarjajo zdravo okolje.

Poleg tega so orehi bogati z antioksidanti, ki pred poškodbami varujejo jetrne celice. Redno, a zmerno uživanje orehov lahko pomaga ohraniti zdravje jeter in zmanjšati vnetja, kar pripomore k boljšemu delovanju tega organa.

FOTO: Shutterstock

Pistacije

Študija, objavljena v reviji Nutrients, kaže, da uživanje pistacij lahko izboljša presnovo lipidov (maščob), s čimer ti oreščki pomagajo preprečevati zamaščenost jeter.

Pistacije so bogate tudi z antioksidanti, ki jetrne celice varujejo pred poškodbami prostih radikalov in nižajo tveganje za lipidno peroksidacijo, gre za proces, ki prispeva k poškodbam jeter in ledvic.

FOTO: Shutterstock

Še za konec

Čeprav oreščki prinašajo številne koristi za zdravje jeter, je pomembna zmernost. Prekomerno uživanje lahko vodi v pridobivanje telesne teže, kar negativno vpliva tudi na jetra.

Prav tako je priporočljivo izbirati nesladkane in nesoljene različice, in se tako izogniti porastu krvnega sladkorja ter tlaka, opozarja portal eVnExpress.