Trije na dan so dovolj: to se bo zgodilo, če boste vsak dan jedli dateljne

Dateljni (Phoenix dactylifera) rastejo v toplih, suhih krajih. Od nekdaj in še dandanes veljajo za eno najbolj hranljivih živil.

Vsebujejo obilico vitaminov, mineralov in vlaknin, zaradi česar so odlična dopolnitev uravnotežene prehrane, za pozitivne učinke so dovolj že trije na dan.

So naravni vir številnih ključnih hranil: vitaminov skupine B, ki pozitivno vplivajo na presnovo in delovanje živčnega sistema, magnezija in kalija, ki prispevata k dobremu delovanju srca, mišic in živčevja, vlaknin, ki zagotavljajo zdravo prebavo in uravnavajo raven sladkorja v krvi, in antioksidantov, ki ščitijo telo pred učinki prostih radikalov.

Kljub vsemu z njimi ni dobro pretiravati, saj so energijsko bogati, v sto gramih imajo do 280 kilokalorij (1150 džulov), a kot že rečeno, trije na dan so dovolj.

Vse to se bo zgodilo, če jih boste vključili v prehrano.

Prebavila bodo bolj zdrava

Vlaknine v dateljnih izboljšujejo prebavo, preprečujejo zaprtje in spodbujajo rast koristnih bakterij v črevesju.

Redno uživanje teh sadežev lahko zmanjša tveganje za težave, kot so hemoroidi ali sindrom razdražljivega črevesja.

Srce in ožilje vam bosta hvaležna

Dateljni so bogati s kalijem, ki pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje tveganje za hipertenzijo.

Antioksidanti v njih pred poškodbami ščitijo krvne žile in preprečujejo pojav ateroskleroze, enega glavnih vzrokov za bolezni srca.

Manj bo vnetij in blažje bodo bolečine

Magnezij v njih deluje protivnetno, s tem pomaga ublažiti bolečine v mišicah in sklepih.

Redno uživanje dateljnov lahko prav tako zmanjša tveganje za bolezni, povezane s telesnimi vnetji, kot so artritis, diabetes in bolezni srca ter ožilja.

Raven krvnega sladkorja bo stabilnejša

Čeprav so dateljni sladki, imajo nizek glikemični indeks. To pomeni, da ne povzročajo nenadnega porasta in nato padca ravni sladkorja v krvi, s tem pripomorejo k njegovemu uravnavanju.

Manjša bo verjetnost za slabokrvnost

Visoka vsebnost železa pomaga preprečiti in zdraviti anemijo.

Redno uživanje dateljnov poviša raven hemoglobina, s tem je olajšan prenos kisika po telesu.

Boljše bo delovanje možganov

Kalij in vitamini skupine B spodbujajo delovanje možganov, izboljšujejo koncentracijo in spomin.

Dateljni so tudi naravni vir antioksidantov, ki ščitijo možganske celice pred poškodbami.

Nosečnost in porod bosta lažja

Raziskave kažejo, da uživanje dateljnov v zadnjih tednih nosečnosti pomaga zmanjšati potrebo po umetni sprožitvi poroda in skrajša trajanje poroda.

Poleg tega dateljni višajo raven energije v telesu, kar je dobrodošlo za nosečnice.

Odpornost bo boljša

Zaradi antioksidantov, kot so flavonoidi in karotenoidi, pomagajo telesu v boju z okužbami in krepijo naravno odpornost.

Tveganje za osteoporozo bo manjše

Magnezij, kalcij in fosfor krepijo kosti ter zmanjšujejo tveganje za osteoporozo, še posebno pri starejših posameznikih, piše City Magazine.