Toplejši nos, boljša imunost

Z začetkom hladnejšega vremena so pogostejši prehladi in druge vrste okužb dihal, to delno povzroča več časa, preživetega v notranjih prostorih, s čimer olajšamo širjenje virusa.

A ni krivo le to, je dognala skupina: izsledki raziskave kažejo, da padec temperature v nosu za samo pet stopinj Celzija pokonča skoraj 50 odstotkov celic v nosnicah, ki se borijo proti virusom in bakterijam.

Mehanizem v nosu poskrbi, da se borimo proti virusom, ki jih vdihnemo, a le če ni preveč mrzlo. FOTO: Wildpixel, Getty Images

»Mrzel zrak je povezan s povečano možnostjo virusnih okužb, že zaradi majhnega padca temperature izgubimo polovico odpornosti,« je dejal vodja raziskave dr. Benjamin Bleier, izredni profesor na harvardski medicinski fakulteti v Bostonu.

S padcem temperature se zaščita pred virusi v nosu spremeni.

Ko virusi vstopijo v nos

Avtorji raziskave so iskali biološko pojasnilo, odgovor pa našli v zunajceličnih veziklih, ki delujejo kot vabe. Ko vdihnemo virus, se ta nalepi nanje, in ne na celice. Te izločijo vezikle v sluz v nosu in tako preprečijo, da bi virusi vstopili v telo in se začeli razmnoževati. Avtor raziskave je pojasnil ta mehanizem s primerjavo z osjim gnezdom: »Morda najprej vidite nekaj os, ki letijo naokoli, toda ko brcnete v gnezdo, vse ose letijo ven, v napad. Podobno telo napade viruse.«

Tvorba zunajceličnih veziklov se poveča za 160 odstotkov, ko virusi vstopijo v nos. Ti vezikli imajo bistveno več receptorjev, na katere se virusi vežejo (predstavljajmo si jih kot roke, ki poskušajo ujeti tujke) in so učinkovitejši pri ubijanju. Takšna zaščita je učinkovita pri optimalnih telesnih temperaturah, s padcem temperature pa se spremeni.

Dobro orožje

Štirje posamezniki so 15 minut stali pri 4,4 stopinje Celzija, raziskovalci pa so nato izmerili temperaturo v nosni votlini. »Ugotovili smo, da lahko pri izpostavljenosti hladnemu zraku temperatura v nosu pade za kar 5 stopinj Celzija. To je dovolj, da se izničijo vse imunske koristi tega organa,« je dejal Bleier.

Zaradi malo mraza se je prenehalo boriti 42 odstokov zunajceličnih veziklov, imunski sistem pa se zato pol slabše bori z okužbami, vključno s prehladom, gripo in covidom-19. Ko smo ravno pri covidu, prav pandemija nam je dala dobro orožje – zaščitno masko. Ta preprečuje, da bi vdihnili virus, obenem pa se z njo borimo proti mrazu: nos ohranja topel, s tem pa izboljša imunski odziv.