Toliko hoje je bolje kot nič

Splošno znano dejstvo so ukrepi, ki pripomorejo k boljšemu zdravju. In še: za odločitev za zdrav življenjski slog ni nikoli prepozno.

Za svojo starost bomo naredili veliko dobrega, če bomo visoko predelana živila v svoji prehrani zamenjali s svežimi, lokalno pridelanimi sezonskimi, zlasti s sadjem in zelenjavo kot temeljnimi sestavinami obrokov, se izogibali sladkim pijačam, škrobnim jedem, preveč soli ter v svoj vsakdanjik vključili redno telesno dejavnost.

Enajst minut na dan

A za to, da bi bili deležni pozitivnih učinkov redne telesne vadbe, ni treba postati tekač na dolge proge. Dovolj je že kratek sprehod na dan, je pokazala britanska raziskava.

Natančneje: z zgolj enajstimi minutami telesne aktivnosti na dan je mogoče preprečiti enega od desetih primerov prezgodnje smrti.

Stroka sicer priporoča od 150 do 300 minut vadbe na teden, pri kateri se srčni utrip in dihanje nekoliko pospešita, vendar je še vedno udobna in omogoča pogovor s krajšimi prekinitvami.

FOTO: Gettyimages

Ta cilj je za mnoge nedosegljiv, a tudi zelo malo vadbe je veliko boljše kot nič, so dokazali raziskovalci z univerze Cambridge in pojasnili, da 75 minut vadbe na teden oziroma 11 minut na dan, pa naj bo to kolesarjenje z zmerno hitrostjo, hitra hoja, hoja v hrib, ples, plavanje ali igranje tenisa, lahko prepreči eno od desetih prezgodnjih smrti.

»Kratkoročni učinki vadbe morajo biti opazni kot pospešen srčni utrip, ne pa nujno kot zadihanost,« je povedal Soren Brage, ki je vodil raziskavo.

Številni pozitivni učinki

Omenjena količina vadbe te intenzitete zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni za 17 odstotkov. Redna telesna aktivnost zmanjšuje telesno maščobo in krvni tlak, ob tem izboljšuje delovanje mišic, krepi zdravje srca in na dolgi rok izboljšuje spanec.

»Če ne najdemo časa, da bi vadili od 150 do 300 minut vsak teden, je 75 minut na teden gotovo dobra novica – to zmore skoraj vsakdo, lahko pa se potrudimo in počasi prispemo do meje splošnih priporočil,« je povedal Soren Brage.

FOTO: Gettyimages

Mimogrede z vsakodnevnimi opravili

Analiza, objavljena v časopisu The analysis in the British Journal of Sports Medicine, je pod drobnogled vzela sto večjih prejšnjih raziskav in skoraj dvesto objavljenih člankov na to temo.

Strokovnjaki so med drugim ugotovili, da bi s 150 minutami vadbe na teden lahko preprečili eno od šestih prezgodnjih smrti. Pri čemer sploh ni nujno, da gre za načrtovano vadbo, pozitivne učinke prinašajo hoja ali vožnja s kolesom na delo, kolesarjenje namesto avtomobila, stopnice namesto dvigala, vrtnarjenje in podobno.

Že če se bomo ukvarjali s svojimi priljubljenimi hobiji, bomo v vsakodnevno rutino zlahka vključili primerno količino telesne dejavnosti.