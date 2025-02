To so znaki, da vaša zveza razpada

Ni vedno enostavno oceniti, kdaj je komunikacija med partnerjema toliko neljubeča in nespoštljiva, da že ogroža odnos, a vseeno obstajajo osnovna pravila, s katerimi lahko zvezo obvarujemo.

Kritika

Nič ni narobe, če partnerju povemo, kaj nas moti, če pa ga nenehno napadamo, načenjamo njegovo samopodobo. Običajno prihaja od ljudi, ki imajo sami zelo nizko samozavest, vendar to prikrivajo tako, da raje kritizirajo druge.

Prezir

Ta višja oblika kritike nikoli nima pozitivnega namena, cilj je zgolj žalitev partnerja. Če čutite prezir ali ga dobivate v zameno, ste v zelo strupenem odnosu.

Samoobramba

Nihče ne mara o sebi slišati slabih stvari, vendar se je tudi o tem treba znati pogovarjati. Če želi partner povedati, kaj ga moti, ne da bi vas pri tem napadel, ni razloga, da napadate nazaj, ampak poslušajte, razmišljajte in sodelujte.

Zid

Številni ljudje se na pripombo, mnenje ali kritiko odzovejo tako, da okoli sebe zgradijo zid, za katerega se skrijejo, zato da jih nihče ne more prizadeti, vendar to v odnosu ne deluje. Tišina lahko pove več kot tisoč besed in tudi oddaljuje ljudi.