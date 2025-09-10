NAPAČNA PREHRANA

To so živila, ki pospešujejo staranje kože

Da ste videti starejši, kot ste v resnici, je lahko kriva tudi napačna prehrana.
Veliko vitaminov na krožniku ohranja lepoto. FOTO: Deagreez/Getty Images
Veliko vitaminov na krožniku ohranja lepoto. FOTO: Deagreez/Getty Images

A. J.
10.09.2025 ob 13:10
A. J.
10.09.2025 ob 13:10

Prehrana ima ključno vlogo pri splošnem zdravju, kaj jemo, pa se odraža tudi na koži. Hrana, ki jo zaužijemo, vpliva na različne procese, denimo vnetje in tvorbo kolagena. Uživanje uravnotežene prehrane, bogate z vitamini, minerali in antioksidanti, pomaga ohranjati mladosten videz kože ter zmanjšuje tveganje za razvoj kožnih težav. Nasprotno pa nekatera živila pospešijo staranje kože in različne težave, kot so gube, suhost in izguba elastičnosti.

Koži škoduje ocvrta hrana, ki vsebuje veliko transmaščob in prostih radikalov, ki poškodujejo kožne celice in zmanjšujejo elastičnost. Visoka vsebnost soli v teh živilih lahko povzroči dehidracijo kože in s tem poveča tveganje za nastanek gub.

Popijte dovolj vode. FOTO: Show999/Getty Images
Popijte dovolj vode. FOTO: Show999/Getty Images

Če nimate dovolj vode v telesu, koža postane suha, gube bolj vidne.

Živila z visokim glikemičnim indeksom, na primer beli kruh, riževi krekerji, povzročijo vnetja v telesu, kar negativno vpliva na kožo. Sladkor in sladila, kot sta agavin sirup in visokofruktozni koruzni sirup, prispevajo k nastanku snovi, ki poškodujejo kolagen in elastin, ključna proteina za mladosten videz kože.

  1. Margarina in transmaščobe, ki jih najdemo v številnih predelanih živilih, povzročajo vnetja in zmanjšujejo elastičnost kože.
  2. Predelano meso (slanina, klobase, šunka) je dimljeno, konzervirano ali soljeno, da se dlje obdrži, zaradi tega je tako okusno, pa tudi škodljivo. Natrij in kemični konzervansi povzročajo vnetja, ki izčrpavajo telo od znotraj in od zunaj. Nitrati razgradijo kolagen in elastin, ključni beljakovini, ki koži dajeta obliko, strukturo in prožnost.
  3. Začinjena hrana lahko povzroči razširitev krvnih žil in s tem rdečico ter izpuščaje, še posebno pri ljudeh z občutljivo kožo ali rozaceo. Zamrznjeni obroki, ki vsebujejo visoke količine natrija, so krivi za zadrževanje vode v telesu, kar lahko vodi do otekanja obraza in poslabšanja videza kože.
  4. Piškoti in pecivo vsebujejo veliko sladkorja in nezdravih maščob, kar prispeva k vnetjem in pospešuje staranje kože.
  5. Kofein je diuretik. To lahko povzroči dehidracijo. Če nimate dovolj vode v telesu, koža postane suha, gube bolj vidne.

Za ohranjanje zdrave in mladostne kože je priporočljivo omejiti uživanje naštetih živil ter se osredotočiti na uravnoteženo prehrano, bogato z vitamini, minerali in antioksidanti. Zdrave alternative vključujejo svežo zelenjavo, polnozrnate izdelke, zdrave maščobe in pusto meso, ki podpirajo zdravje kože in celotnega telesa.

Čeprav so morda slastna, tovrstna živila koži ne denejo dobro. FOTO: A_namenko/Getty Images
Čeprav so morda slastna, tovrstna živila koži ne denejo dobro. FOTO: A_namenko/Getty Images

Pomembno je upoštevati tudi individualne razlike v učinkih prehrane na kožo. Medtem ko nekateri ljudje opazijo izboljšanje stanja kože z zmanjšanjem vnosa določenih živil, kot so mlečni izdelki ali sladkor, drugi morda ne bodo opazili enakih rezultatov.

Da bi obdržali zdrav in mladosten videz, se osredotočimo na uravnoteženo prehrano.

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

