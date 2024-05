To so negativni učinki avokada na zdravje, o katerih nihče ne govori

Avokado že več kot tri desetletja velja za enega najbolj priljubljenih »zdravih« sadežev in morda eno prvih, ki so mu nadeli ime superživilo. Njegov sloves je delno upravičen, saj po svoji sestavi res prekaša marsikatero drugo sadje in zelenjavo. Vsebuje malo ogljikovih hidratov, bogato pa je z zdravimi nenasičenimi maščobnimi kislinami, ki jih naše telo potrebuje za delovanje. K temu prištejte še zavidljivo paleto vitaminov in mineralov (predvsem vitamini B-kompleksa, pa tudi C, E in K ter kalij, kalcij in magnezij), antioksidantov, fitosterolov ter vlaknin in jasno postane, zakaj je avokado tako zdrava prehranska izbira.

Čeprav ima tako ugodno sestavo, pa ta sadež ni nujno zdrav, saj lahko povzroča kar nekaj zdravstvenih težav, ki so lahko v skrajnih primerih celo smrtno nevarne. Preberite več na Onaplus.si