To so najbolj nezdrave jedi: v eni toliko soli kot v desetih porcijah krompirčka (FOTO)

Skupina Akcija sol je pregledala hranilno vsebnost več kot 1511 obrokov, ki jih prodaja več kot 30 blagovnih znamk in supermarketov v Združenem kraljestvu: od zelenjavnih lazanj, pastirskih pit, špagetov z bolonjsko omako, makaronov s sirom, čilija z mesom. Rezultati so pokazali, da pripravljene jedi, ki jih trije od štirih ljudi zaužijejo vsaj enkrat na teden, niso nujno boljše od hitre hrane: 56 odstotkov jih je vsebovalo veliko soli, 42 odstotkov visoko vsebnost nasičenih maščob in 71 odstotkov malo vlaknin.

Jesti zdravo ne bi smelo biti tako težko.

Na prvo mesto najbolj slane pripravljene jedi pa se je uvrstil obrok, ki vsebuje neverjetnih 6,1 grama soli na porcijo, kar je skoraj dvakrat bolj slano kot morska voda ali ustreza skoraj desetim porcijam krompirčka v verigi hitre prehrane. Za primerjavo: Svetovna zdravstvena organizacija odraslim priporoča le 5 gramov soli na dan, za otroke pa je meja še nižja.

»Več kot polovica pripravljenih obrokov, za katere je bilo ugotovljeno, da vsebujejo nesprejemljivo veliko soli, resno ogroža zdravje potrošnikov, ne da bi se ti tega zavedali,« je rezultate komentirala Sonia Pombo, ki je vodila akcijo: »Jesti zdravo ne bi smelo biti tako težko. Vlada mora nehati popuščati interesom industrije in mora uvesti načine za zmanjšanje soli, skupaj z dejanskimi posledicami, če industrija tega ne upošteva.«

Obrok z največ soli vsebuje neverjetnih 6,1 grama soli na porcijo. FOTO: Getty Images

K ukrepanju je pozvala tudi dr. Pauline Swift, predsednica dobrodelne organizacije Krvni tlak: »Presežek soli v naši hrani je neposredno povezan s povišanim krvnim tlakom – največjim dejavnikom tveganja za možgansko kap, bolezni srca in ledvic – vsem tem se je mogoče popolnoma izogniti.« Bolezni srca in možganske kapi so eni največjih morilcev v Veliki Britaniji, saj letno zaradi njih umre približno 160.000 ljudi.

V tej pastirski piti so našli 6,12 grama soli. FOTO: Spletna Stran Proizvajalca