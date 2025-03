To so jutranje navade, ki kradejo energijo

Kaj počnemo zjutraj, natančneje takoj, ko vstanemo, vpliva na našo energijo in produktivnost. Strokovnjaki so razkrili nekaj najpogostejših napak in seveda tudi rešitve, kako jih odpraviti.

Začnimo kar na začetku, pri zbujanju. Vstanete takoj, ko se oglasi alarm, ali stisnete dremež, torej prestavite alarm za pet minut? Bolje je, da že od začetka nastavite budilko 15 minut pozneje in potem vstanete takoj, ko zazvoni. In da bi res vstali, ne imejte budilke ali telefona pri postelji, ampak v drugem kotu sobe.

Ko smo ravno omenili telefon: je to prva stvar, ki jo primete v roke, ko ste se zvalili s postelje? Napaka! Če takoj ko vstanete, začnete preverjati e-pošto, brskati po družbenih omrežjih, dovolite stvarem, na katere nimate vpliva, da 'ugrabijo' vaše prve misli in občutke. In če dneva ne začnete pravilno, si lahko pridelate slabo voljo, ki lahko vztraja nekaj ur. Zato si vzemite nekaj minut samo zase. Dvignite senčila, da v dom pride svetloba, vanj posije sonce, ki nas takoj spravi v dobro voljo. Globoko vdihnite, popijte kozarec vode in naredite nekaj razteznih vaj, meditirajte. Klepetajte s partnerjem ali otroki.

Zjutraj si vzemite nekaj minut samo zase.

In zajtrkujte, a naj prvi obrok v dnevu ne bo sladek. Več sladkorja ko lahko izločite iz svoje jutranje rutine, bolje bo. Namesto rogljičkov, krofov, sladkih kosmičev si pripravite jajca, zdrav vir beljakovin, za te, ki nas nasitijo, poskrbi tudi grški jogurt, ki mu lahko dodate ovsene kosmiče, oreške in jagodičevje, kruh naj bo polnozrnat, za dodaten odmerek vlaknin poskrbi jabolko.