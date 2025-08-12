NEGA ZOB

To se lahko zgodi, če ignorirate navodila zobozdravnika

Skrbna nega različnih zobnih pripomočkov in nadomestkov je nujna za zdravje ustne votline.
Fotografija: Koščki hrane se radi zatikajo za nosilce in žičke. FOTO: Serrnovik/Getty Images
Odpri galerijo
Koščki hrane se radi zatikajo za nosilce in žičke. FOTO: Serrnovik/Getty Images

E. B.
12.08.2025 ob 13:10
E. B.
12.08.2025 ob 13:10

Poslušajte

Čas branja: 2:35 min.

Tako kot skrbimo za zobe, je nujno skrbeti tudi za snemljive in fiksne zobne proteze, ortodontske pripomočke, mostičke in vsadke. Obloge se namreč ne nabirajo samo na naravnih zobeh, ampak tudi na različnih pripomočkih in nadomestkih, zato je ustrezna nega teh nujna, da preprečimo uničenje in jim zagotovimo učinkovito opravljanje funkcije v ustni votlini.

Vedno v vodi

Ne pozabimo, protezo čistimo pogosto! Zobne obloge so sprva mehke, ko pa se začne vanje nalagati kalcij iz sline, se spremenijo v zobni kamen. Če se odstranjevanja takrat lotimo sami, s tršimi pripomočki, lahko poškodujemo protezo. Ta lahko postane hrapava, zato se hrana še lažje ujema v drobne špranje, obloge pa je zatem še težje odstranjevati in začarani krog je sklenjen. Zobno protezo zato čistimo po vsakem obroku, pri tem pa uporabljamo toplo vodo, navadno tekoče milo in zobno krtačko s posebnimi ščetinami. Protezo čistimo zunaj ust, po večernem ščetkanju pa jo potopimo v kemično sredstvo za toliko časa, kot navaja proizvajalec. Zobnega kamna ne odstranjujemo z ostrimi predmeti, to prepustimo zobozdravniku, ki naj nam prav tako svetuje glede izbire tablet za dezinfekcijo in druga negovalna sredstva. Ko proteza ni v ustih, naj bo namočena v vodi, da ne spremeni oblike.

Zobnega kamna ne odstranjujemo z ostrimi predmeti.

Redno obiskujemo zobozdravnika! FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images
Redno obiskujemo zobozdravnika! FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

Enako skrbno negujemo zobni aparat, ki ga čistimo po vsakem obroku, najmanj dvakrat na dan temeljito in po navodilih ortodonta. Pri tem uporabljamo krtačke z različnimi ščetinami in medzobne ščetke, s katerimi temeljito očistimo vse drobne vrzeli in dosežemo težje dostopna mesta med zobnim aparatom in zobmi. Koščki hrane se zelo radi zatikajo za nosilce in žičke zobnega aparata, zato je nujno sprotno odstranjevanje ostankov jedi, sicer tvegamo zobno gnilobo, bolezni dlesni in druge zobozdravstvene težave.

Stalno skrb zahtevajo tudi zobni vsadki, takrat posebno pozornost namenimo dlesnim, ki so lahko še dolgo po zahtevnem posegu občutljive, pri čiščenju mostičkov pa izberemo posebno zobno nitko, ki je sestavljena iz treh delov. Vedno skrbimo za zdravo prehrano s čim manj sladkih jedi in pijač in redno obiskujemo zobozdravnika, ki bdi nad zdravjem naše ustne votline.

Ne pozabimo na medzobne ščetke.

V kemično sredstvo jo potopimo za toliko časa, kot navaja proizvajalec. FOTO: Alga38/Getty Images
V kemično sredstvo jo potopimo za toliko časa, kot navaja proizvajalec. FOTO: Alga38/Getty Images

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zobna higiena zobna ščetka zobje zdravje čiščenje zobozdravstvo nega ustna higiena čistoča zobni kamen zobna pasta

Priporočamo

Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nevarni trend že v Sloveniji, v UKC opozarjajo na povečano število bolnikov
Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!
Nevarni trend že v Sloveniji, v UKC opozarjajo na povečano število bolnikov
Pri Vranskem se je smrtno ponesrečil 22-letni Adnan

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.