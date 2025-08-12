To se lahko zgodi, če ignorirate navodila zobozdravnika

Tako kot skrbimo za zobe, je nujno skrbeti tudi za snemljive in fiksne zobne proteze, ortodontske pripomočke, mostičke in vsadke. Obloge se namreč ne nabirajo samo na naravnih zobeh, ampak tudi na različnih pripomočkih in nadomestkih, zato je ustrezna nega teh nujna, da preprečimo uničenje in jim zagotovimo učinkovito opravljanje funkcije v ustni votlini.

Vedno v vodi

Ne pozabimo, protezo čistimo pogosto! Zobne obloge so sprva mehke, ko pa se začne vanje nalagati kalcij iz sline, se spremenijo v zobni kamen. Če se odstranjevanja takrat lotimo sami, s tršimi pripomočki, lahko poškodujemo protezo. Ta lahko postane hrapava, zato se hrana še lažje ujema v drobne špranje, obloge pa je zatem še težje odstranjevati in začarani krog je sklenjen. Zobno protezo zato čistimo po vsakem obroku, pri tem pa uporabljamo toplo vodo, navadno tekoče milo in zobno krtačko s posebnimi ščetinami. Protezo čistimo zunaj ust, po večernem ščetkanju pa jo potopimo v kemično sredstvo za toliko časa, kot navaja proizvajalec. Zobnega kamna ne odstranjujemo z ostrimi predmeti, to prepustimo zobozdravniku, ki naj nam prav tako svetuje glede izbire tablet za dezinfekcijo in druga negovalna sredstva. Ko proteza ni v ustih, naj bo namočena v vodi, da ne spremeni oblike.

Zobnega kamna ne odstranjujemo z ostrimi predmeti.

Redno obiskujemo zobozdravnika! FOTO: Svitlana Hulko/Getty Images

Enako skrbno negujemo zobni aparat, ki ga čistimo po vsakem obroku, najmanj dvakrat na dan temeljito in po navodilih ortodonta. Pri tem uporabljamo krtačke z različnimi ščetinami in medzobne ščetke, s katerimi temeljito očistimo vse drobne vrzeli in dosežemo težje dostopna mesta med zobnim aparatom in zobmi. Koščki hrane se zelo radi zatikajo za nosilce in žičke zobnega aparata, zato je nujno sprotno odstranjevanje ostankov jedi, sicer tvegamo zobno gnilobo, bolezni dlesni in druge zobozdravstvene težave.

Stalno skrb zahtevajo tudi zobni vsadki, takrat posebno pozornost namenimo dlesnim, ki so lahko še dolgo po zahtevnem posegu občutljive, pri čiščenju mostičkov pa izberemo posebno zobno nitko, ki je sestavljena iz treh delov. Vedno skrbimo za zdravo prehrano s čim manj sladkih jedi in pijač in redno obiskujemo zobozdravnika, ki bdi nad zdravjem naše ustne votline.

Ne pozabimo na medzobne ščetke.