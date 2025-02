To položaj pri seksu razkriva o vašem značaju

Različni položaji pri seksu ne razkrivajo samo užitka, domišljije ali poti do orgazma, ampak tudi naše podzavestne želje, pričakovanja in celo značajske poteze.

Misijonarski položaj

V tem položaju si oba partnerja želita intimnosti in predanosti. To so pari, ki si med ljubljenjem zrejo v oči in hkrati dosegajo vrhunec, pari, ki iščejo globoko vez in si sploh želijo umirjenega življenja. Več kot adrenalin v spalnici jim pomeni pozornost, čeprav to še ne pomeni, da niso pripravljeni preizkušati novih stvari, le sramežljivi so in potrebujejo veliko spodbude.

Ženska zgoraj

Tukaj so stvari nekoliko drugačne, saj ženska vlada, ima pregled in nadzor nad položajem, vendar to ugaja obema. Ženska uživa v pozornosti, rada je videna, rada pokaže telo in se ga ne sramuje, ker je samozavestna in ve, kaj hoče med rjuhami. Tudi v vsakdanjem življenju gre za ženske, ki rade dominirajo, moški pa uživajo v podrejenem položaju, saj jim največ pomeni to, da lahko zadovoljijo svojo drago.

Na boku

Pogosto se partnerji v tem položaju tudi samo objemajo, kar pa še ne pomeni, da jim ni do seksa. Običajno gre za pare, ki so nekoliko bolj zadržani, ne želijo biti v središču pozornosti in potrebujejo čas, da varno raziskujejo intimo. Ko to dosežejo, so strastni, predani in ljubeči partnerji, ki jim partnerjev užitek pomeni več kot njihov.

Po pasje

Čeprav gre za zelo priljubljen položaj, pravzaprav izdaja, da si partnerja ne želita tesne povezanosti oziroma da ju je te strah. Ženske so rade podrejene in rade ugajajo partnerju, vso strast naklonijo njemu, zaradi česar so samozavestne, moškim pa daje občutek moči, vendar ne eni ne drugi ne doživljajo takšnega seksa kot globoke intime.

Stoje

Pari, ki seksajo stoje, so nagnjeni k pustolovščinam tako v postelji kot zunaj nje. Vejo, kaj hočejo in kam so v življenju namenjeni, so družabni, včasih celo nekoliko preveč, in nagnjeni k nezvestobi. A če imajo ob sebi partnerja, ki zmore ujeti njihov korak, so zabavni in zanesljivi.