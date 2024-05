To počnejo ženske narobe, ko hočejo shujšati (nasveti prehranske svetovalke)

Prehranska svetovalka in osebna trenerka Kaja Travnik je zanjo najbolj optimalen način prehranjevanja spoznala po tem, ko je bila zaradi zdravja primorana spremeniti način prehrane. Zagovarja zadosten vnos beljakovin in maščob, poleg tega pa je tudi zagovornica prekinitvenega posta. Pri tem gre za to, da se večji del dneva postimo, jemo pa zgolj v nekem časovnem oknu. Splošno znano razmerje je 16 ur postenja in 8 ur, ko lahko jemo.

A sogovornica predlaga, da ne pademo v rutino in telo vsake toliko presenetimo. Predvsem pa je pomembno, da pri oblikovanju jedilnika ženske upoštevamo svoj menstrualni cikel. Naše potrebe se namreč čez cel mesec spreminjajo in prav je, da telo v določenem obdobju drugače podpremo.

Preberite več na Onaplus.si