To manj znano živilo je odlična izbira za hujšanje in mladosten videz

Čajota (Sechium edule) je rastlinska vrsta, ki spada med bučevke. Rečemo ji tudi bodeča bučka ali buča ježevka. Izvira z območja med južno Mehiko in Hondurasom, v Evropo pa so jo v 16. stoletju zanesli konkvistadorji. Danes jo gojijo po tropskih in subtropskih predelih sveta, največ njenih različic pa uspeva v Gvatemali. Za optimalno rast potrebuje veliko prostora in zaščito pred vetrom.

V ugodnih razmerah lahko zraste tudi do 20 metrov v višino. Njeno steblo je oglato in brazdasto, listi pa krpati. Cveti v jesenskem času. Plod imenujemo buča; je svetlo zelene barve, hruškaste oblike, v njeni sredici pa je veliko seme. Iz njene lupine izhajajo bodice. Čeprav jo z botaničnega vidika uvrščamo med sadje, jo uživamo kot zelenjavo. Ima blag okus, ki se dobro poda tako k slanim kot k sladkim jedem. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.