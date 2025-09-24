To je tihi ubijalec: tveganje za infarkt in kap kar 3-krat večje!

VISOK KRVNI TLAK

Poveča tveganje za srčno-žilni dogodek, na njegovo naraščanje s starostjo pomembno vpliva nezdrav življenjski slog.

Vrednost meritev krvnega tlaka pri zdravniških pregledih je eden od dobrih kazalnikov stanja vašega zdravja. Najbolj škodljiv je visok krvni tlak, ki okvarja žile in posledično življenjsko pomembne organe, kot so srce, možgani in ledvice. Da je vsako zvišanje krvnega tlaka povezano z večjim srčno-žilnim tveganjem, so pokazale številne znanstvene študije. Za odraslega človeka je optimalni krvni tlak, ko je sistolični nižji od 120 mm Hg, diastolični pa nižji od 80 mm Hg. Za normalnega velja, če je sistolični od 120 do 129 mm Hg, diastolični pa od 80 do 84 mm Hg. Če se giblje v območju ...