To je starost, ko Slovenkam in Slovencem začne nagajati zdravje

Slovenija se zadnje čase pogosto uvršča pod evropsko povprečje na mnogih področjih, kdaj je to dobro, spet drugič slabo. Imamo denimo nižjo inflacijo kot večina drugih držav članic Evropske unije, a tudi nižje povprečne letne neto dohodke. Pri repu smo tudi glede dela od doma in zadovoljstva z življenjem, medtem ko naša mladina daleč prekaša rojake z drugih delov Evrope glede časa, preživetega na spletu, še posebej družabnih omrežjih.

Se je pa našla tudi raziskava, v kateri smo Slovenci visoko na vrhu, in sicer glede pričakovane dobe, ko nam zdravje dobro služi. Gre za leta, v katerih posamezniki ne pričakujejo hujših zdravstvenih težav ter pogostejših obiskov zdravnika. Po podatkih Eurostata je evropsko povprečje pri 63,1 letih, kar pa Slovenke in Slovenci presežemo za kar tri leta in pol.

Pri nas se lahko v povprečju dobrega zdravja nadejamo do 66,6 leta, enako kot v Grčiji, ki pa je v svetu znana kot ena od t. i. modrih con, kot pravijo območjem, kjer ljudje v povprečju živijo najdlje, in kje imajo tudi največji delež stoletnikov. Poleg grškega otoka Ikaria veljajo za modre cone še japonska Okinava, Sardinija, Nicoya v Kostariki in kalifornijska Loma Linda.

Brez resnih zdravstvenih težav sicer v Evropski uniji najdlje živijo prebivalci Malte, in sicer v povprečju do kar 71,4 leta, na drugem mestu je Italija z 69,1 leta, tretja pa Bolgarija z 68,6 leta. Četrto mesto si, kot rečeno, delita Slovenija in Grčija.

Na drugi strani seznama je Latvija, kjer prebivalce resne zdravstvene težave začnejo pestiti v povprečju že med 52 in 53 letom starosti, le kanček bolje je na Danskem, Finskem in Slovaškem, kjer prebivalcem zdravje začne pešati okrog 57,5 leta. Pri naših južnih sosedih se to zgodi v povprečju okrog 61,4 leta, v Avstriji še eno leto prej, v Nemčiji pa eno leto pozneje, torej v povprečju pri 62,5 letih.