To je smrtno nevarna dedna motnja, ima jo vsak 300. prebivalec Slovenije

Družinska hiperholesterolemija je dedna motnja presnove lipidov, za katero so značilne povišane vrednosti LDL-holesterola oziroma slabega holesterola že pri majhnih otrocih. Je najpogostejša smrtno nevarna dedna motnja, ki jo ima v povprečju vsak 300. prebivalec Slovenije. Če mu diagnoze ne postavijo dovolj zgodaj, je v primerjavi z zdravimi vrstniki desetkrat bolj ogrožen za srčno-žilne zaplete že pred 45. letom starosti, torej v najbolj aktivnem življenjskem obdobju.

Vsako leto 50 otrok

Če pa je motnja odkrita in ustrezno zdravljena dovolj zgodaj, lahko bolniki pričakujejo enako življenjsko dobo kot njihovi vrstniki brez te bolezni, poudarja stroka ob letošnjem svetovnem dnevu družinske hiperholesterolemije in opozarja, da ni posebnih znakov, ki bi pri otrocih opozarjali na to bolezen. Holesterol se jim preprosto pospešeno kopiči v stenah krvnih žil, zato je izrednega pomena sistematično odkrivanje oseb s hiperholesterolemijo že v otroški dobi.

Slovenija je prva, že leta 1995, uvedla univerzalno presejanje na populacijski ravni.

Slovenija je v svetovnem merilu vodilna država na tem področju, saj je prva, že leta 1995, uvedla univerzalno presejanje otrok na populacijski ravni, in je še vedno edina država s tem presejalnim programom, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Izvajajo ga pediatri na primarni ravni v okviru rednega preventivnega pregleda predšolskih otrok pri petem letu starosti in je del preventivnega programa za otroke, mladostnike in študente Programa ZDAJ – Zdravje danes za jutri.

Ob ugotovljeni povišani vrednosti holesterola v krvi napotijo otroka v obravnavo na Pediatrično kliniko UKC Ljubljana, kjer opravijo genetsko analizo vzroka hiperholesterolemije, pregledajo pa tudi sorodnike. Podatki kažejo, da ima pri vsakem odkritem otroku z družinsko hiperholesterolemijo motnjo tudi eden od staršev in polovica sorojencev. Vsako leto v Sloveniji odkrijemo okoli 50 otrok s to motnjo.

Vsako leto v Sloveniji odkrijemo okoli 50 otrok s to motnjo.

Na družinsko hiperholesterolemijo zdravniki posumijo pri močno povišanih vrednostih skupne ravni holesterola in ob prezgodnji koronarni bolezni pri sorodnikih v prvem kolenu. V Sloveniji je bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo od 8000 do 10.000, ocenjujejo pri Društvu za zdravje srca in ožilja, prepoznanih in zdravljenih pa je okoli 1000.

Ni posebnih znakov, ki bi opozarjali na to bolezen. FOTO: Champpixs/Getty Images