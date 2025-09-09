NOSEČNOST IN ALKOHOL

To je skriti sovražnik, ki zaznamuje otroka za vse življenje: tudi oče je odgovoren

Ta je v razvitem svetu najpogostejši povzročitelj duševne manjrazvitosti.
Fotografija: FASD pomeni oviranost za vse življenje. FOTO: Mmpile/Getty Images
FASD pomeni oviranost za vse življenje. FOTO: Mmpile/Getty Images

E. B.
09.09.2025 ob 06:50
E. B.
09.09.2025 ob 06:50

Čas branja: 3:38 min.

Otrokovi možgani se razvijajo vso nosečnost. Alkohol zmoti ta razvoj in lahko povzroči trajne poškodbe možganov ter nepravilnosti na srcu in mnogih drugih organih. Večje je tudi tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo, nizko porodno težo in nenadno smrt dojenčka, ob današnjem svetovnem dnevu dnevu FASD (tj. spekter fetalnih alkoholnih motenj) opozarjajo strokovnjaki in pozivajo, naj se vsako novo življenje začne brez alkohola.

Vsi smo odgovorni za dobro nerojenega otroka, ne samo nosečnica.

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), alkohol, ki ga zaužije nosečnica, iz krvnega obtoka skozi posteljico prosto prehaja v plodovo kri. Pri plodu doseže enako ali celo višjo koncentracijo kot pri nosečnici. Ker je plodova sposobnost presnove alkohola manjša, v njegovem telesu ostane in deluje dlje. Med organi so najranljivejši možgani, ki se razvijajo vso nosečnost, poudarjajo strokovnjaki in opozarjajo, da lahko alkohol škoduje otrokovemu razvoju kadar koli med nosečnostjo, saj se različni organi in telesni sistemi razvijajo v različnih obdobjih.

Podpremo odločitev nosečnice, da ne pije alkohola. FOTO: Stefanamer/Getty Images
Podpremo odločitev nosečnice, da ne pije alkohola. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Med nosečnostjo ni varna nobena pijača, ki vsebuje alkohol. Odsvetovano je tudi pitje brezalkoholnih vin in piv, saj je v njih še vedno lahko do pol volumskega odstotka alkohola, kar pomeni tveganje za vnos alkohola, četudi majhnih količin. FASD pomeni oviranost za vse življenje. Pri nekaterih so takoj ob rojstvu vidni znaki, pri nekaterih ne; nekatere osebe s FASD imajo celo značilne poteze obraza. V razvitem svetu je alkohol najpogostejši povzročitelj duševne manjrazvitosti.

Odločno ne

Glede na dozdajšnja spoznanja ni znana količina alkohola, ki bi bila v nosečnosti varna. Tveganje, da bi škodovali nosečnosti in otroku, se povečuje sorazmerno s količino in pogostostjo pitja alkohola, še zlasti ob pitju večjih količin v krajšem času. Raziskave nakazujejo, da lahko tudi pitje alkohola pri moških pred spočetjem vpliva na kakovost semenčic in zdravje otroka.

Med organi so najranljivejši možgani.

Čeprav so ti vplivi še predmet raziskav, je priporočljivo, da tudi bodoči očetje razmislijo o opustitvi pitja v obdobju načrtovanja družine. Že ko načrtujeta naraščaj, naj torej alkoholu odločno rečeta ne, še polagajo na srce strokovnjaki in poudarjajo, da smo vsi odgovorni za dobro nerojenega otroka, ne samo nosečnica. Na poti do zdravega družinskega življenja jo lahko podpremo tudi sami. Denimo, vseskozi podpiramo nosečnost brez alkohola in ne spodbujamo pitja niti majhnih količin katere koli pijače, ki vsebuje alkohol. Med druženjem z nosečnico tudi sami ne pijemo alkohola.

Vseskozi jo spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu. FOTO: Bohdan Bevz/Getty Images
Vseskozi jo spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu. FOTO: Bohdan Bevz/Getty Images

Namesto krajev, ki jih povezujemo s pitjem alkohola, za druženje z nosečnico raje izberemo druženje drugje in v naravi. Družabne dogodke in praznovanja organiziramo brez alkoholnih pijač. Če se znajdemo v situaciji, ko druga oseba nosečnico spodbuja k pitju alkohola, jasno podpremo odločitev nosečnice, da ga ne pije. Smo sočutni do nosečnice, ki ji je težko takoj opustiti pitje alkohola, jasno ji sporočimo, da nam je mar zanjo in njenega otroka. Skupaj z njo lahko poiščemo informacije o tveganjih, ki jih povzroča pitje alkohola med nosečnostjo, in po potrebi tudi o različnih oblikah strokovne pomoči, še svetujejo na NIJZ. 

