To je preprosta vaja, ki podaljšuje mladost in krepi vsakdanje gibanje

Za ohranjanje mišične mase, ki s starostjo naravno upada, je pomembno, da v svojo rutino redno vključujemo vadbo za moč. Počepi z lastno težo ali utežmi ne izboljšajo le gibljivosti, ampak tudi krepijo kosti, pospešujejo metabolizem in zmanjšujejo tveganje za poškodbe v vsakdanjem življenju. Sklop od 12 do 15 ponovitev z ustrezno težo učinkovito gradi mišice. Počepi so odlična vaja za krepitev mišic nog. Sklop od 12 do 15 ponovitev z ustrezno težo učinkovito gradi mišice. Idealno število počepov na minuto je odvisno od starosti pa seveda gibljivosti, tudi siceršnje aktivnosti; nekateri strok...