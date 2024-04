Ste že slišali za ta pristop v slovenskem zobozdravstvu?

Celostno zdravljenje pomeni poglobljeno iskanje vzrokov za težave, razumevanje delovanja telesa in njegovih procesov ter upoštevanje dobre preventivne prakse. Ko zdravimo in pregledujemo en del telesa, moramo torej upoštevati celotno telo. To še posebej velja pri zdravljenju ustne votline, ki ne vpliva le na naš nasmeh, ampak tudi na splošno zdravje in dobro počutje. To je tudi glavni cilj tako imenovanega biološkega zobozdravstva, ki ga uspešno izvajajo v zobozdravstvenem Centru Hočevar.

