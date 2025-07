To je ena najboljših odločitev za naše telo in duha

Čeprav se hoja morda ne zdi tako učinkovita kot visoko intenzivni treningi ali dolgotrajni teki, ima izjemne koristi za telo in um; je ena najdostopnejših oblik gibanja, ki ne zahteva posebne opreme ali članstva – samo udobne čevlje in nekaj volje.

Hodimo redno, najbolje vsak dan.

Redna hoja izboljša srčno-žilno zdravje, saj krepi srčno mišico, spodbuja krvni obtok in znižuje krvni tlak, s tem pa pomembno prispeva k preprečevanju bolezni srca in kapi. Obenem spodbuja sproščanje endorfinov – hormonov sreče –, kar ugodno vpliva na razpoloženje in duševno zdravje. Vsakodnevni sprehodi pomagajo pri krepitvi mišic, kostne gostote in zdravju sklepov.

Naj bo strmo

Po priporočilih strokovnjakov naj bi v tedensko rutino vključili od 150 do 300 minut zmerno intenzivne vadbe – to je vsaj 30 minut hoje petkrat na teden ali od 5000 do 10.000 korakov na dan. Hitrejši tempo spodbuja srčni utrip in poveča porabo kalorij. Morda si pomagamo z glasbo: poiščimo skladbe s 100–120 udarci na minuto in hodimo v ritmu.

Naslednji korak je hoja v intervalih, denimo 30 sekund hitre hoje, nato minuta počasnejšega tempa, ponovimo. Tovrstna intervalna vadba izboljšuje vzdržljivost ter kuri več kalorij. Sčasoma, ko se telo okrepi, lahko podaljšamo trajanje intenzivnih intervalov. Na poti po gozdni poti ali parku se lahko večkrat ustavimo in naredimo nekaj počepov, izpadnih korakov ali sklec, za še večji izziv izberemo bolj strm teren.

Ne glede na to, kako bomo sestavili naš vsakodnevni pobeg v naravo, je najpomembnejša doslednost – hodimo redno, najbolje vsak dan, pri tem pa ne smemo preslišati opozorilnih znakov telesa, če nam sporoča, da je na robu zmogljivosti. Če smo preveč utrujeni ali nas kaj boli, si brez slabe vesti vzemimo dan ali dva počitka. Sčasoma se bomo lahko pohvalili z boljšo vzdržljivostjo, razpoloženjem in splošnim počutjem.

Potrebujemo le udobno obutev. FOTO: Lzf/Getty Images