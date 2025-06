To je ena najbolj zdravih začimb na svetu: naj bo čim pogosteje na vašem jedilniku

Origano izvira iz južne Evrope, a raste tudi v Aziji, Severni Ameriki in Afriki in je rastlina bogata s številnimi zdravilnimi lastnostmi ter zagotavlja veliko več kot le prijeten okus na pici.

Koristi prebavnemu sistemu

Origano je znan po pozitivnem učinku na prebavo. Pomaga lajšati trebušne bolečine, prebavne motnje, drisko in gastritis.

Aktivne spojine v njem spodbujajo izločanje žolča, kar pomaga pri presnovi maščob in na splošno izboljšuje prebavo.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Antimikrobne lastnosti

Origano vsebuje močne antimikrobne spojine, kot sta karvakrol in timol in pomaga v boju proti bakterijam, virusom in glivicam.

Zaradi teh lastnosti je učinkovit pri preprečevanju in zdravljenju okužb, vključno z okužbami dihalnih poti in prebavil.

Antioksidativna zaščita

Dišavnica je bogata z antioksidanti, med drugim s polifenoli in flavonoidi, ki telesu pomagajo nevtralizirati delovanje prostih radikalov.

Antioksidanti igrajo ključno vlogo pri zaščiti celic pred poškodbami, zmanjševanju vnetij in preprečevanju kroničnih bolezni.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Krepi odpornost

Redno uživanje origana krepi imunski sistem. Njegove protimikrobne in protivnetne učinkovine pomagajo telesu v boju z okužbami, v njem prisotne hranilne snovi, kot sta vitamin C in A, pa zagotavljajo močno odpornost.

Skrbi za zdravje dihal

Origano se tradicionalno uporablja za lajšanje simptomov bolezni dihal. Pomaga pri blaženju kašlja, olajša izkašljevanje in pomirja vnetja dihalnih poti.

Čaj iz origana ali inhalacija njegovega olja koristita pri prehladu, bronhitisu in vnetju sinusov.

FOTO: Shutterstock

Uporaba origana v vsakodnevni prehrani ali kot naravnega zdravila lahko prinese številne zdravstvene koristi, zato je nepogrešljiv dodatek tako v domači lekarni kot v kuhinji, piše 24sata.hr.