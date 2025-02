To frizerski mojster svetuje vsem, ki jim lasje čezmerno izpadajo

Letos je v Slovenijo pripeljal tudi svetovno novost, diodni laser, ki učinkovito deluje proti čezmernemu izpadanju las, zmanjšuje morebitna vnetja lasišča, spodbuja krvni obtok in obnavljanje lasnih koreninic ter okrepi lase, da bodo sijoči in zdravi. Predstavil nam je postopek in podal nekaj strokovnih nasvetov. Kaj so tipični znaki, koliko las mora izpasti na dan, da lahko govorimo o plešavosti? Izpadanje las je normalen pojav, saj izpadajo vsem, in to vsak dan. Kadar gre za več kot sto izpadlih las na dan, pa lahko govorimo o čezmernem izpadanju. Za plešavost gre, ko lasje čezmerno izpa...