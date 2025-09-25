Šokantno! Preprosta vsakodnevna aktivnost škodi enako kot dolgotrajno kajenje

Vsak dan, ko brišemo prah, uporabljamo spreje in čistimo z belilom, vdihavamo kemikalije, ki lahko dolgoročno poškodujejo pljuča. Nova raziskava kaže, da večletna vsakodnevna uporaba čistil – posebej sprejev in močnejših dezinfekcijskih sredstev – vpliva na pljuča podobno kot kajenje.

Norveški raziskovalci z Univerze v Bergnu so 20 let spremljali več kot 6.000 ljudi. Ugotovili so, da se ženskam, ki redno uporabljajo čistilne spreje doma ali pri delu, pljučna funkcija zmanjša enako, kot če bi 20 let vsak dan kadile 20 cigaret.

Pregled epidemioloških in toksikoloških študij potrjuje, da spreji sproščajo fine delce in hlapne organske spojine (VOC), ki ostanejo v zraku in jih vdihavamo globoko v dihalne poti. Ti sprožajo vnetja, slabšajo stanje pri astmatikih in dolgoročno zmanjšujejo pljučno kapaciteto.

Ista raziskava je pokazala, da ženske, ki vsakodnevno uporabljajo agresivna čistila, pogosteje razvijejo astmo ali simptome, podobne astmi.

Najbolj škodljive snovi

Belilo (klor) sprošča hlapne pline, ki dražijo dihala.

Amoniak ima podobne učinke, še posebej v kombinaciji z drugimi sredstvi.

VOC-i (iz osvežilcev zraka, čistil za steklo, dišečih razpršil ipd.) izsušujejo dihala, povzročajo draženje in dolgoročne poškodbe.

Najbolj ogroženi

Ženske, ki pogosto čistijo doma ali profesionalno.

Ljudje z astmo, alergijami ali drugimi težavami z dihali.

Uporabniki sprejev v slabo prezračenih prostorih.

Razbijanje mitov

»Vsako čiščenje hitro škodi« – tveganje je odvisno od moči kemikalij, pogostosti uporabe, načina nanašanja in prezračevanja.

»Naravni ekološki izdelki so popolnoma varni« – tudi ti lahko vsebujejo VOC-je ali dražilne vonje, čeprav običajno v manjših koncentracijah.

Kako zaščititi pljuča

Uporabljajte manj agresivna čistila (gel, krpe, milo in vodo). Dobro prezračite prostore med čiščenjem. Zaščitite dihalne poti (maska, rokavice). Omejite uporabo agresivnih dezinfekcijskih sredstev. Izberite izdelke z nizko vsebnostjo VOC-jev ali brez dodanih vonjev.

Čiščenje ostaja nujno za zdravje in higieno, vendar lahko pretirana uporaba agresivnih sredstev sčasoma povzroči nevidno, a resno škodo pljučem. Raziskave jasno kažejo, da lahko učinki dolgotrajnega vdihavanja čistilnih kemikalij pri nekaterih ljudeh dosegajo raven škode, ki jo povzroča kajenje, poroča informer.rs.

