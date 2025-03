Težave z erekcijo niso znak moške šibkosti

Stanje erekcije pri moškem kaže na funkcionalno delovanje telesa in krvožilnega sistema ter notranje stanje, in če erekcija ni neposredno fizično okvarjena, lahko njeno poslabšanje kaže na bolezenski proces. »Če se moč erekcije začne poslabševati, je priporočljivo spremeniti življenjski slog in preveriti morebiten pojav sladkorne bolezni, bolezni srca ali ožilja pri izbranem zdravniku,« pojasnjuje Borut Gubina, dr. med., spec. urolog, iz Diagnostičnega centra Bled.

Erekcija je ključni del moške spolne funkcije in pomemben dejavnik za dobro spolno življenje, nadaljuje sogovornik, saj omogoča spolni odnos in prispeva k intimnosti med partnerjema, kar pozitivno vpliva na čustveno povezanost in samozavest moškega. Težave z erekcijo lahko povzročijo frustracijo, stres in nesoglasja v partnerskem odnosu, lahko pa so posledica fizičnih, psiholoških in kombiniranih dejavnikov, poudarja: »Med prve prištevamo fizične dejavnike, kot so bolezni srca in ožilja, diabetes, visok krvni tlak, debelost, hormonsko neravnovesje, nevrološke motnje, kajenje, alkohol in uporaba drog. Psihološki dejavniki so stres, tesnoba, depresija, težave v partnerskem odnosu, strah pred neuspehom. Erekcijo lahko ovirajo tudi nezdrava prehrana, pomanjkanje gibanja, slaba kakovost spanja ter zdravila, denimo za visok krvni tlak, depresijo ali prostato.«

Niso del staranja

Težave z erekcijo se lahko pojavijo v katerem koli starostnem obdobju, vendar so pogostejše po 40. letu. Pri mlajših moških so vzroki pogosto psihološki, pri starejših pa večkrat fizični. »S staranjem se tovrstne težave povečujejo. Razlogi so slabša prekrvitev, hormonske spremembe, pridružene bolezni in uporaba zdravil,« nadaljuje urolog, a pri tem opozarja: »Kljub temu pa težave z erekcijo niso neizogiben del staranja – z zdravim načinom življenja in ustreznim zdravljenjem jih je mogoče omiliti ali odpraviti. In preprečiti. Preventiva pomeni zdrav življenjski slog z redno telesno dejavnostjo, uravnoteženo prehrano in nadzorom nad telesno težo ter opustitvijo kajenja, zmanjšanjem vnosa alkohola in izogibanjem drogam. Pomembna sta obvladovanje stresa in kakovosten spanec, redno opravljamo zdravniške preglede in ohranjamo aktivno spolno življenje. Redni spolni odnosi spodbujajo prekrvitev penisa in prispevajo k njegovemu zdravju.«

Zdrav življenjski slog za zdravo erekcijo. FOTO: Harbucks/Getty Images

Če se pojavijo težave, je prvi korak pogovor s splošnim zdravnikom ali urologom, ki ima na voljo številne oblike pomoči, poudarja Gubina: »Zdravnik lahko ugotovi morebitne vzroke za težave prek pogovora, pregledov in krvnih testov, predlaga spremembe življenjskega sloga, predpiše zdravila za izboljšanje erekcije, priporoči psihološko svetovanje, če so težave povezane s stresom ali anksioznostjo, v nekaterih primerih svetuje druge oblike terapije (npr. hormonsko zdravljenje ali kirurške posege).« Vsekakor pa je na vsakem koraku ključna podpora partnerice. Ta partnerja ne sme obsojati zaradi težav ali se sama počutiti zavrnjeno, prav tako mora razumeti, da težave z erekcijo niso znak pomanjkanja privlačnosti. »O težavi se morata pogovarjati odprto in brez pritiska. Partnerica naj ponudi čustveno oporo in pomaga poiskati rešitev, tudi zdravniško pomoč, in naj spodbuja zdrav življenjski slog,« sklene sogovornik in poudari, da je strah pred stigmo še vedno ena največjih ovir za moške pri iskanju pomoči: »Mnogi težavo dojemajo kot sramotno ali znak moške šibkosti, kar jih odvrne od pogovora s partnerico ali zdravnikom. Pomembno je razumeti, da so težave z erekcijo pogoste in ozdravljive ter da lahko pravočasno ukrepanje bistveno izboljša kakovost življenja.«