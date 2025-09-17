  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

NA ZDRAVJE

Težave s hemoroidi ima najmanj polovica odraslih

Hemoroidi so žilne strukture ob zadnjiku, ki jih imamo vsi, včasih pa nam lahko povzročajo nelagodje in celo bolečino
Neprijeten občutek v okolici anusa in srbečica mnogim grenita vsakdanjik. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

Neprijeten občutek v okolici anusa in srbečica mnogim grenita vsakdanjik. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

Uživamo čim več vlaknin. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Uživamo čim več vlaknin. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Neprijeten občutek v okolici anusa in srbečica mnogim grenita vsakdanjik. FOTO: Ocskaymark/Getty Images
Uživamo čim več vlaknin. FOTO: Arx0nt/Getty Images
E. B.
 17. 9. 2025 | 14:00
A+A-

Čeprav doletijo kar polovico odraslih najmanj enkrat v življenju, se jih mnogi še vedno sramujejo in zaradi zadrege težave ne rešujejo takoj. A hemoroidi so ena najpogostejših bolezni zadnjika in danke, obenem pa zelo obvladljivo stanje, zato razlogov za omahovanje pri iskanju pomoči ni. Mnogih se držijo predsodki tudi zaradi nepoznavanja lastnega telesa in morebitnih tveganj, kot kažejo raziskave, večina odraslih niti ne ve, da obstajajo zunanji in notranji hemoroidi.

Težava nastopi, ko se hemoroidalni vozli povečajo

Gre za žilne strukture ob zadnjiku, ki jih imamo vsi, težava in nelagodje pa nastopita, ko se hemoroidalni vozli povečajo. Notranji hemoroidi izstopajo zaradi težav z vezivnim tkivom in žiljem v predelu zadnjika, prepoznamo pa jih po neboleči krvavitvi in neprijetnem občutku v okolici anusa ter srbečici. V napredovali obliki se lahko izbočijo (protruzija) ali zdrsnejo (prolaps) skozi zadnjično odprtino. Zunanje hemoroide, ki so pogostejši pri ženskah, predvsem med nosečnostjo in porodom, spremljata vnetje in krvavitev, običajno tudi srbečica in bolečina pri odvajanju blata, lahko jih celo zatipamo. Vzrokov za težave s hemoroidi je več, izvor velja iskati tudi v dednosti, neustrezni prehrani s premalo vlakninami, neustreznem odvajanju blata z napenjanjem, pogostem zaprtju ali driski ter sedečem življenjskem slogu. Tudi nosečnost je pogosta povzročiteljica, ne pomaga niti prevelika telesna teža. Na hemoroide vpliva povišan tlak v trebuhu, kar povzroči širjenje ven zadnjika, da nabreknejo in sčasoma oslabijo.

Uživamo čim več vlaknin. FOTO: Arx0nt/Getty Images
Uživamo čim več vlaknin. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Pri zdravljenju velja torej upoštevati predvsem vzrok in si prizadevati za njegovo odpravo, največkrat pa je treba spremeniti jedilnik in nanj uvrstiti čim več prehranskih vlaknin ter tako olajšati odvajanje. Pomagajo pitje veliko tekočine, redno gibanje in splošni ukrepi za zmanjšanje telesne teže ter blažitev posledic sedenja. Pri umivanju uporabljamo blaga kozmetična sredstva. Po potrebi lahko posežemo po mazilih, kremah, gelih, svečkah, penah in blazinicah, ki po večini delujejo površinsko, zdravnik pa nam lahko ob resnejših težavah priporoči protivnetna ali zdravila za izboljšanje krvnega pretoka in prožnosti ven. Skrajni ukrepi, ko običajne metode ne delujejo, vključujejo kirurško zdravljenje.

Več iz teme

hemoroiditežaveNa zdravje
ZADNJE NOVICE
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
ZBIRKA ŠANSONOV

Jure Ivanušič z albumom Brezmejna

Posnel ga je s skupino Nordunk, s katero sodeluje že od leta 1997.
Mojca Koprivnikar17. 9. 2025 | 15:25
15:15
Novice  |  Slovenija
NOČEJO JE

Golobu zaradi obvezne božičnice pokazali rdeč karton, Cvar pa: »Je gospodarstvo res molzna krava ki jo je treba do konca iztisniti?«

Nesprejemljivo je, da se poslovna uspešnost predpisuje kot obligatorni del plače, so prepričani v delodajalskih organizacijah.
17. 9. 2025 | 15:15
15:03
Bizarno
SPLETNA SENZACIJA

Kosilo slovenskih učencev šokiralo Balkan: »Joj, pravkar sem izgubil apetit!«

Na spletu odmeva fotografija šolskega kosila.
17. 9. 2025 | 15:03
15:00
Ona  |  Aktivni in zdravi
UČINKI

Presenetljiv vpliv zmerne vadbe na spomin

Vadba lahko deluje kot zaščita pred demenco in starostno izgubo spomina.
17. 9. 2025 | 15:00
15:00
Šport  |  Tekme
TOKIO

Bravo Tina Šutej! Bronasta na svetovnem prvenstvu, poglejte to veselje (FOTO)

Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.
17. 9. 2025 | 15:00
14:45
Premium
Novice  |  Slovenija
INOVACIJA

Plevel uničujejo s pomočjo elektrike

Vsiljivci rastlinam jemljejo življenjski prostor, svetlobo, hranila, vodo. V Preboldu so se ga lotili z inovativnim projektom brez škodljivih kemičnih sredstev.
Darko Naraglav17. 9. 2025 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki