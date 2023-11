Težave blažimo naravno: uporabite divji kostanj

Kronična venska bolezen (KVB) je najpogostejša kronična nenalezljiva bolezen, ki z napredovanjem začne povzročati resne težave, kot so otekanje goleni in odprte rane na golenih ali gležnjih, ki se težko zacelijo, pojasnjujejo pri Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Mednarodna raziskava iz leta 2012, v katero je bila vključena tudi Slovenija, je pokazala, da ima kar 80 odstotkov odrasle populacije eno od stopenj KVB, od teh ima vidne spremembe 60 odstotkov odraslih.



Prizadetim venam lahko pomagamo tudi sami: že ob začetnih znakih je sicer priporočljiv posvet s strokovnjakom, sami pa lahko simptome blažimo z različnimi pripravki in kompresijskimi nogavicami. Te veljajo za mehanski ukrep, saj dajejo venam fizično oporo, prizadete predele pa si lahko mažemo z geli in drugimi pripravki z izvlečki divjega kostanja. Ta vsebuje escin, ki je kombinacija saponinov, ti pa zelo dobro delujejo na ožilje – krepijo stene žil, ščitijo pred edemi in spodbujajo prekrvitev. Predvsem mazilo in tinktura sta lahko v veliko pomoč pri obolenjih ven in znakih, kot so težke noge, srbenje nad žilami, boleče in vnete krčne žile, otekline.Pripravki iz različnih delov divjega kostanja so odlični tudi pri anginah, katarju, prebavnih motnjah, ozeblinah, hemoroidih, zlomih, protinu, kapi, povečani prostati, belem toku, kroničnih driskah. Kljub svojim dobrodejnim lastnostim divji kostanj le ni primeren prav za vse: tako ga odsvetujejo bolnikom, ki uživajo zdravila proti strjevanju krvi, obolelim za hemofilijo in nosečnicam, čeprav prav njim zelo rade nagajajo težke in utrujene noge, posebno v zadnjem trimesečju.