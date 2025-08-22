LEPOTA IN ZDRAVJE

Temni kolobarji pod očmi? Največkrat je krivo staranje

Navadno so bolj estetska kot zdravstvena težava, kažejo pa lahko tudi na nezdrave navade, kot sta premalo spanja in kajenje.
Fotografija: Do neke mere lahko pomaga negovalna kozmetika. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images
Do neke mere lahko pomaga negovalna kozmetika. FOTO: Marina Demeshko/Getty Images

A. J.
22.08.2025 ob 13:10
A. J.
22.08.2025 ob 13:10

Podočnjaki so pogost estetski problem, ki ga povzroča več dejavnikov, vključno z anatomijo obraza, staranjem ter lastnostmi kože in podkožja. Najpomembnejšo vlogo ima anatomija, ki pa se z leti spreminja. Zmanjšanje in povešenje maščobnega tkiva srednjega dela obraza ter druge spremembe povzročijo, da postanejo podočnjaki z leti še bolj izraziti. Koža pod očmi je pri nekaterih bolj, pri drugih manj tanka in prosojna, kar vpliva na izrazitost podočnjakov. V mehkih tkivih pod očmi se tudi rada nabira tekočina, kar še dodatno prispeva k temnemu in utrujenemu videzu.

Zaradi drgnjenja oči lahko postanejo bolj vidni. FOTO: Seb_ra/Getty Images
Podočnjake imamo iz različnih razlogov, vendar so redko posledica zdravstvenih težav. Pojavljajo se zaradi staranja, pa tudi zaradi genetike. Študije so pokazale, da so dedni. Včasih nastanejo zaradi težav s kožo. Ekcem in kontaktni dermatitis lahko povzročita razširitev krvnih žil pod očmi, zaradi česar žile postanejo bolj vidne. Drgnjenje in praskanje oči lahko povzroči otekanje podočnjakov in pokanje krvnih žil. Verjetno najbolj znan vzrok za nastanek podočnjakov je pomanjkanje spanja. Tudi izpostavljanje sončnim žarkom lahko povzroči bolj vidne temne kolobarje, saj začne koža na soncu proizvajati več melanina. Podočnjaki se lahko pojavijo, kadar smo dehidrirani. Stres, prekomerno uživanje alkohola in kajenje lahko povzročijo temne kolobarje pod očmi.

Sončenje videz še poslabša.

Podočnjake lahko na neinvaziven način odpravimo z uporabo ličil in kozmetike. Mineralna ličila in korektorji lahko učinkovito prekrijejo temne podočnjake, negovalna kozmetika z retinoidi, ki so derivati vitamina A, pa spodbuja sintezo kolagena in zmanjšuje pigmentacijo kože. Hidrokinon zmanjšuje melaninsko vsebnost in tako prispeva k svetlejšemu videzu kože. Kofein v kremah zmanjšuje oteklost in pigmentacijo. Peptidi izboljšujejo kakovost kože s spodbujanjem sinteze kolagena in elastina. Prednost teh metod je v njihovi dostopnosti in varnosti, vendar so rezultati začasni in zahtevajo redno uporabo.

Med minimalno invazivne metode spadajo polnila, laserske terapije in kemični pilingi. Med polnili strokovnjaki za podočnjake pogosto predlagajo hialuronsko kislino, podobno tisti, ki jo že imamo naravno v telesu. Terapija zapolni volumen in zmanjša sence takoj po aplikaciji. Učinek naj bi bil naraven, vendar je veliko odvisno od strokovnosti in izkušenosti tistega, ki vam injekcijo aplicira. Sčasoma se hialuronska kislina razgradi, zato je treba postopek ponavljati.

Upoštevajmo priporočilo zdravnika

Laserske terapije delujejo nekoliko drugače. Zmanjšujejo pigmentacijo in izboljšujejo tonus kože. S kemičnimi pilingi pa odstranimo zgornje plasti kože, s čimer dosežemo, da se obnovi. Tako kot polnila tudi laserske terapije in kemični pilingi ne dajejo trajnega rezultata. Naštete metode izberemo, kadar želimo hitre rezultate in relativno kratko okrevanje. Obstaja pa tveganje za zaplete, kot so okužbe, pigmentacijske spremembe in brazgotine.

Trajne rezultate dosežemo s kirurškimi posegi, kot je blefaroplastika. FOTO: Hbrh/Getty Images
Podočnjake lahko omilimo tudi s kirurškimi posegi, kot je blefaroplastika. Medtem ko je blefaroplastika zgornjih vek ena najpriljubljenejših operacij za pomladitev videza na neopazen način, blefaroplastika na spodnjih vekah odpravi podočnjake. Še ena invazivna, a trajna metoda za odpravljanje podočnjakov je presaditev maščobe. V nasprotju s polnili in drugimi minimalno invazivnimi metodami so rezultati invazivnih metod trajni. Treba pa se je zavedati, da so tveganja za zaplete, kot so okužbe, hematomi in brazgotine, večja, okrevanje pa traja dlje.

Kako najbolj učinkovito odpraviti podočnjake, naj priporoči zdravnik, saj je vsak primer drugačen. Pri podočnjakih, ki so posledica pigmentacije, so na primer najboljša rešitev laserski tretmaji in kemični pilingi, pri podočnjakih, nastalih zaradi izgube volumna, pa so primernejša polnila ali presaditev maščobe. Pravilna izbira metode zdravljenja lahko bistveno izboljša videz podočnjakov in prispeva k bolj svežemu in mladostnemu videzu obraza.

Za manjšo vidnost podočnjakov pijte dovolj vode. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
