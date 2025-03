Telefonu se je odpovedal za dva meseca, rezultati so bili neverjetni

Zdi se, da naša nenehna uporaba pametnih telefonov lahko negativno vpliva na spomin – vsaj tako menijo znanstveniki.

Po podatkih platforme Opal so britanski uporabniki med največjimi »zaslonskimi grešniki« v Evropi, saj v povprečju na dan na telefonu preživijo kar pet ur in šest minut. Če to prevedemo v odstotke, to pomeni, da kar 28 % dneva namenijo brezciljnemu brskanju po družbenih omrežjih.

Zdaj si predstavljajte, kako produktivni bi lahko bili, če bi se za sedem tednov popolnoma odpovedali telefonu. Se sliši nemogoče?

Točno to je leta 2022 preizkusil avtor in predavatelj Carlos Whittaker. Poletne mesece je preživel brez tehnologije in pred kratkim razkril rezultate svojega eksperimenta v podkastu The Dr John Delony Show. Namesto da bi gledal v zaslone, je čas preživel z družino, nekaj tednov pa je posvetil bivanju v samostanu in na amiški kmetiji.

Dva meseca kasneje je ugotovil, da se mu je spomin bistveno izboljšal.

»Moj spomin se je iz povprečja 50-odstotne točnosti odraslih moških v ZDA povzpel na 99-odstotno,« je povedal Whittaker. »Ko sem končal eksperiment, je le 1 % moških imel boljši spomin od mene.«

Digitalni detoks izboljšuje spomin in duševno zdravje

Whittakerjeva opažanja potrjuje tudi Center za dolgoživost Stanford. Raziskave nakazujejo, da lahko povečana uporaba zaslonov pri odraslih škoduje učenju, spominu in duševnemu zdravju.

Lahko si nastavite časovne omejitve uporabe zaslona, telefon ponoči polnite v drugi sobi ... FOTO: Tero Vesalainen Getty Images/istockphoto

Tudi Nevrološki center za epilepsijo in napade opozarja, da nas stalni pretok informacij lahko preobremeni, kar vodi do težav pri procesiranju in shranjevanju informacij. Zato strokovnjaki svetujejo občasne digitalne razstrupljevalne kure, več miselnih vaj in vsaj 30 minut telesne aktivnosti na dan.

A ni le spomin tisti, ki bi lahko pridobil z omejitvijo uporabe telefona. Po podatkih WebMD zmanjšanje časa pred zasloni izboljšuje samopodobo, povečuje produktivnost in prispeva k boljši higieni spanja.

Če ste nekdo, ki je zasvojen s telefonom, obstaja več načinov, kako premagati to odvisnost. Lahko si nastavite časovne omejitve uporabe zaslona, telefon ponoči polnite v drugi sobi ali pa se celo odločite za kognitivno-vedenjsko terapijo (CBT) s pomočjo psihologa.

Morda je čas, da telefon za nekaj časa zaklenete v škatlo in poskusite življenje brez njega. Bi si upali preizkusiti?