Teh napak pri britju nikar ne storite

Čeprav je poletje letni čas, ko kažemo veliko več gole kože, si mnoge odstranjujejo dlačice redno, vse leto. Večina se tega loteva že rutinsko, vsaka ima svojo najljubšo metodo; nekatere to pomembno opravilo raje zaupajo strokovnjakom v kozmetičnem salonu, mnoge pa so dovolj samozavestne in spretne, da depilacijo, britje ali katero drugo tehniko izvajajo same doma. In čeprav so metode odstranjevanja dlačic zares preštevilne in mnoge zagotavljajo učinkovite in dolgotrajne rezultate, na prodajnih policah pa so tudi številni pripomočki za kakovostno domačo izvedbo, se večina vsaj občasno še vedno zateka k tisti najosnovnejši tehniki: k britju.

Uporabimo kakovostno britvico, z več rezili.

Najprej piling

Ob pravilnem britju bo koža vedno mehka in voljna. FOTO: Mapo/Getty Images

Britvico je tako mogoče zaslediti v vsaki kopalnici, tudi če v njej vlada samo ženska roka, in čeprav gre za najenostavnejšo in najdostopnejšo tehniko odstranjevanja dlačic, veljajo nekatere zakonitosti, ki jih ne gre spregledati.

Za začetek je treba kožo pripraviti na postopek, ki bo tako stekel mnogo lažje, koža pa bo po britju gladka in mehka. In predvsem nepoškodovana. Opravimo piling telesa in odstranimo stare kožne celice ter tako omogočimo tudi krajšim in mehkejšim dlačicam, da se izpostavijo na površju. Najbolje ga je opraviti dan pred načrtovanim britjem, da se koža, sploh če je sicer občutljiva, povsem pomiri. Tik pred britjem se oprhamo s toplo vodo ali se namočimo v kopeli, da se pore odprejo in se dlačice zmehčajo. Obvezno uporabimo gel ali peno, primerno našemu tipu kože, in počakamo dve minuti, da se koža navlaži. Pena in gel omogočita tudi lažje drsenje britvice in natančnejše odstranjevanje dlačic; nikoli se ne brijemo na suho, saj tako tvegamo poškodbe in vraščanje dlačic! Kožo po britju negujemo z nežnim losjonom.

Vedno naj potuje v nasprotni smeri rasti dlak.

Tudi izbiri britvice namenimo nekaj pozornosti – uporabimo kakovostno, z več rezili, kar omogoči hitrejše britje in zmanjša pritisk na kožo ter s tem možnost poškodbe oziroma ureznine. Britvica naj vedno potuje v nasprotni smeri rasti dlak, tako zajamemo tudi najkrajše in najbolj izmuzljive dlačice. Če je naša koža zelo občutljiva, se brijemo v smeri rasti, postopek pa bomo morali zaradi manjše učinkovitosti verjetno ponoviti. Če uporabljamo britvice za enkratno uporabo, se zavedajmo, da jih zares ne smemo uporabiti več kot enkrat! Britvice za večkratno uporabo temeljito očistimo in posušimo ter pozorno spremljamo obrabo. In še, nikoli je ne delimo z nikomer!