Teden z Luno: Dan pred mlajem, ki je tudi sončev mrk, zna biti naporen

Ponedeljek, 24. 3. Luna bo do pol petih popoldne v kozorogu, tako bo v ospredju resna in učinkovita energija, ki jo je modro izkoristiti na poslovnem področju. Aspekti Lune bodo spodbudni. Prehod v vodnarja prinaša večjo potrebo po druženju, razmišljanju, napredku. Čeprav nas to odpira, nosi tudi nekaj nemira. Ker je v ponedeljek Merkur kazimi, je jasno, da bomo imeli veliko zanimivih vpogledov in se nam v tem času lahko marsikaj zjasni.

Torek, 25. 3. Luna aplicira v trigon z Jupitrom in prinaša več optimizma, idealizma, navdiha. Merkurjev drugi sekstil s Plutonom omogoča, da začutimo, vidimo v ozadje, razumemo, kaj se skriva v temelju problemov. Po drugi strani nam da moč besede in sposobnost, da druge navibriramo z njo.

Sreda, 26. 3. Naporen dan. Luna bo večji del dneva v vodnarju, a se zdi, da bo bolj kot odprtost nosila nemir, živčnost, nepotrpežljivost. Ker se zgodi tudi kvadrat Marsa in Kirona, zadnji v vzorcu Marsove retrogradnosti, bomo znova onemeli ob dejstvu agresije nad najbolj nedolžne dele družbe. Tudi pri sebi opazujmo, če gremo mogoče z macolo nad žebljiček.

Četrtek, 27. 3. Vedno bolj bomo čutili vpliv mrka, s tem bo energije vsak dan manj, a tudi veliko nemira in kaosa. Pomembno je, da zavestno spuščamo vse, česar ne potrebujemo, dovolimo življenju, da nam prinese nujne spremembe. Poleg Lune bo v ribi prešla Venera, naredila konjunkcijo z Neptunom, tako bo več idealizma, občutljivosti, miru. Zvečer se pazimo pretiravanja.

Petek, 28. 3. Dan pred mlajem, ki je tudi sončev mrk, zna biti naporen. Dopoldne bo dela veliko in se bomo kljub utrujenosti podvizali in naredili, kar je prav. Nato prihajajo novice o miru in bomo bolj romantični, željni ljubezni, lepih pogojev bivanja.

Sobota, 29. 3. Sončev mrk bo malo pred poldnevom, tako se energija proti večeru lahko izboljša in prinaša več optimizma in postopoma rast energije. Na dan mrka se priporoča meditacijo, vizualizacijo tega, kar si želite, da se v življenju spremeni, novosti, ki jih želite privesti v svoj svet.

Nedelja, 30. 3. V nedeljo vstopi tudi Merkur v ribi in se tam sreča z Neptunom. Um nam ne bo delal najbolje, linearno in logično. Več bo intuicije, občutka za stvari, manj trdne logike. Neptun bo popoldne prešel v novo znamenje, kar obljublja novo dobo. Daljše obdobje, ko se bomo za ideale znali boriti, ko se bo umetnost dotaknila mehanike ali mehanika umetnosti in bomo končno nehali ustvarjati predolge fantastične filme, ampak se bomo ponovno vrnili v krajšo in bolj realistično ustvarjalno formo.