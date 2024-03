Te navade in vplivi iz okolja uničujejo naše možgane

Živimo v časih, ko življenjski slog, ki ga kot družba živimo, pogosto ni prijazen do našega zdravja in počutja, pri čemer smo izpostavljeni številnim negativnim vplivom iz okolja, kar se odraža tudi na zdravju naših možganov.

Čeprav velja splošno prepričanje, da je slabšanje stanja možganov in upad kognitivnih funkcij normalen del staranja, pa številni strokovnjaki dokazujejo, da lahko naši možgani ostajajo v dobri formi tudi na stara leta, če jih redno stimuliramo na prave načine, poleg tega pa jih čim bolj varujemo pred negativnimi vplivi.

Kateri so nekateri dejavniki, ki lahko resno škodujejo našim možganom?

Pomanjkanje spanja

Spanje je za možgane izrednega pomena, saj v času nočnega počitka poteka njihova obnova, poleg tega pa pride do razvrščanja in povezovanja informacij, ki smo jih absorbirali tekom dneva. Pomanjkanje (kakovostnega) spanca okrni tudi zmožnosti zdravega čustvovanja, saj so neprespani ljudje dokazano manj zmožni obvladovati svoja čustva. Odločilnega pomena za zdravje možganov je predvsem REM faza spanja.