Te gobe so tako zdravilne, da jim pravijo gobe nesmrtnosti, rastejo tudi pri nas

Morda ste že slišali za reishi, izredno zdravilno gobo, ki jo tradicionalna kitajska medicina uporablja že stoletja. Čeprav njene blagodejne učinke na zahodu spoznavamo šele zadnja leta, je bilo okrog nje izvedenih že ogromno znanstvenih raziskav in reishi velja za eno izmed doslej najbolj preučevanih zdravilnih gob. A to še ni vse, ta neverjetna drevesna gliva raste tudi v Sloveniji, pri nas jo imenujemo svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum). Z malo sreče jo boste našli v naravi, lahko pa si jo vzgojite kar sami doma.

Zdravilni učinki svetlikavih pološčenk

Reishi na Kitajskem imenujejo tudi lingzhi ali goba nesmrtnosti, saj krepi imunski sistem, ima protivnetne učinke in deluje proti rakavim celicam. Še več, na Kitajskem in Japonskem to gobo že več kot 30 let uporabljajo pri zdravljenju rakavih bolnikov, in sicer tako v kombinaciji s kemoterapijo kot tudi samostojno, njihovi klinični rezultati pa dokazujejo, da je varna za uporabo.

Znanstvene raziskave so doslej razkrile, da reishi vsebuje več kot 400 različnih biološko aktivnih učinkovin, a da bodo strokovnjaki razumeli delovanje vseh, bo potrebnih še veliko študij.

Med najpomembnejšimi in najbolj raziskanimi učinkovinami v svetlikavih pološčenkah so beta-glukani in triterpenoidi. Beta-glukani so raznolika skupina polisaharidov, ki spodbujajo in uravnavajo delovanje imunskega sistema, ter delujejo antioksidativno in protivnetno, triterpenoidi pa izboljšujejo delovanje jeter, delujejo proti rakavim celicam, imajo protivneten učinek in zmanjšujejo nivo krvnega sladkorja.