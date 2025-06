Te beljakovine pomagajo pri razstrupljanju (FOTO)

Encimi so beljakovine, ki pospešujejo kemijske reakcije v telesu, kar je ključno za pravilno delovanje organizma. Delujejo kot katalizatorji, ki omogočajo, da biokemični procesi potekajo z zadostno hitrostjo za vzdrževanje življenja. Igrajo pomembno vlogo pri prebavi, delovanju jeter in metabolizmu. V prebavnem sistemu razgrajujejo hrano na osnovne hranilne snovi, ki jih telo lahko absorbira in uporabi za energijo, rast in obnovo celic.

Pomembno vlogo imajo tudi v jetrih, kjer sodelujejo pri razstrupljanju telesa in presnovi zdravil. Encimi v jetrih pretvarjajo strupene snovi v manj škodljive oblike, ki jih telo lahko izloči. Metabolizem, ki vključuje vse kemijske reakcije v telesu, je prav tako močno odvisen od encimov, saj bi brez njih te reakcije potekale prepočasi, da bi omogočale življenje.

Encimi se naravno proizvajajo v telesu, a jih lahko najdemo tudi v hrani in različnih izdelkih. Prisotni so, na primer, v surovem sadju in zelenjavi, kot so ananas, papaja in avokado. Industrijsko proizvedeni encimi se uporabljajo v prehranskih dodatkih za ljudi z encimsko insuficienco, pa tudi v različnih industrijskih procesih, kot je proizvodnja hrane in zdravil.

Bolečine v trebuhu

Prebavni encimi so ključni za razgradnjo hrane in absorpcijo hranil. Med glavnimi prebavnimi encimi so amilaza, lipaza, proteaza, laktaza in sukraza. Amilaza, ki se proizvaja v ustih in trebušni slinavki, razgrajuje kompleksne ogljikove hidrate. Lipaza je odgovorna za razgradnjo maščob, proteaza pa razgrajuje beljakovine. Laktaza in sukraza, ki delujeta v tankem črevesju, razgrajujeta laktozo in saharozo.

Premalo prebavnih encimov imamo, kadar telo ne proizvaja dovolj encimov ali jih ne sprošča pravilno. Med najpogostejšimi vzroki za insuficienco so genetske motnje, kot so kongenitalna sukraza-izomaltaza insuficienca, eksokrina pankreasna insuficienca (EPI) in laktozna intoleranca. EPI se pojavi, ko trebušna slinavka ne proizvaja dovolj encimov za prebavo ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Simptomi vključujejo bolečine v trebuhu, napihnjenost, drisko, pline in nepojasnjeno izgubo teže.

Zadostuje zdrava prehrana, bogata s svežim sadjem, zelenjavo, pustimi beljakovinami in polnozrnatimi izdelki. FOTO: Alba Caro/Getty Images

Med drugim jih vsebuje avokado. FOTO: Jupiterimages/Getty Images

Prebavni encimi niso isto kot probiotiki. Medtem ko prvi razgrajujejo hrano, so drugi žive bakterije, ki ohranjajo zdravje prebavnega trakta. Probiotiki podpirajo delovanje encimov, vendar sami ne prebavljajo hrane.

Ali bi morali encime uživati v obliki dodatkov? Za večino ljudi zadostuje zdrava prehrana, bogata s svežim sadjem, zelenjavo, pustimi beljakovinami in polnozrnatimi izdelki, za podporo naravno prisotnim encimom, poudarjajo strokovnjaki za prehrano. Ta živila bodo naravno pomagala podpreti delo vaših prebavnih encimov, ki ga že opravljajo. Prehranski dodatki z encimi so običajno potrebni le pri osebah z diagnosticirano insuficienco. Pomembno je, da se pred uporabo encimskih dodatkov posvetujete z zdravnikom, saj lahko nepravilna uporaba vodi do neželenih učinkov in neučinkovite terapije.