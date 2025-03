Tanja Postružnik Koren in Ana Praznik: Daš lahko, če pomagaš z zidaki ali če ponudiš ramo

To pomlad se na spored vračata oddaji Delovna akcija in Ljubezen po domače, z njima pa tudi voditeljici Ana Praznik in Tanja Postružnik Koren. Obe svoji oddaji že leta vodita med ljudi, Ana Praznik sodeluje pri obnovi domov, Tanja Postružnik Koren plete ljubezenske vezi med vasjo in mestom.