Tamara Zemlič Radović o žalovanju: Današnja družba beži pred težkimi občutki

Smrt ljubljene osebe je ena najtežjih življenjskih preizkušenj. Bližje kot nam je bila neka oseba in bolj kot je bila njena smrt nepričakovana, več časa lahko traja, da predelamo težka čustva, vsaj do določene mere zacelimo rane in sprejmemo, kar se je zgodilo. Žalovanje je proces, ki nam to omogoča. Glede na to, da je smrt tesno vpeta v naša življenja in da se vsak od nas na neki točki sreča s tako in drugačno izgubo, bi morali tej temi vsekakor nameniti več pozornosti. Tako bomo znali v takšni situaciji v največji meri podpreti sebe in druge.

Tamara Zemlič Radović, vodja programa Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov pri Slovenskem društvu Hospic, je oseba, ki se dnevno srečuje z žalovanjem in žalujočimi, ki jim skupaj s sodelavci in prostovoljci nudi podporo, ki jo takrat najbolj potrebujejo.

V pogovoru nam je zaupala, kako običajno poteka proces žalovanja, kako lahko žalujoči predela izgubo, kako mu je ob tem lahko v največjo podporo okolica in kakšne so specifike žalovanja po samomoru. Navedla je tudi nekaj stavkov, ki jih žalujočemu nikakor ne smemo izreči, razložila, kako običajno žalujejo moški in kako ženske, ter povedala, kako novico o smrti sporočiti otroku glede na njegovo starostno skupino in mu stati ob strani ob izgubi ljubljene osebe.

Z izgubo bližnjega se vsak od nas spoprijema nekoliko drugače, vseeno pa obstaja nek povprečen vzorec poteka žalovanja. Koliko časa običajno traja žalovanje, na katere faze ga delimo in kaj je značilno za vsako od njih?

Proces žalovanja je popolnoma individualen proces, ki je običajno najbolj akuten v prvih šestih do osmih tednih od izgube bližnje osebe, traja pa približno pol leta. Vsaka izguba, ki jo doživimo v življenju, v nas prebudi žalost. Faze žalovanja, o katerih pišejo različni avtorji, bi morale biti zgolj nek okvir za delo z žalujočimi, ne pa nekaj, česar naj bi se strogo držali.

Proces žalovanja je odvisen tudi od vzorcev, običajev, navad in odnosa do čustev, ki jih prinašamo iz primarne družine. V številnih družinah je žalost sinonim za nemoč, jokanje pa je prepovedano. Vse to lahko vpliva na posameznika, ki se sooči z izgubo. Proces žalovanja lahko zapletejo, upočasnijo ali celo ustavijo tudi pretekle nepredelane travme. Ob izgubi bližnje osebe se vse te vsebine pogosto odprejo in pridejo na plano z namenom, da bi jih predelali.

Ameriška pisateljica in psihiatrinja Elizabeth Kubler-Ross je na podlagi preučevanja žalujočih in njihovih občutkov opredelila pet faz žalovanja, pri tem pa je tudi sama poudarila, da je to samo okvir in da je treba upoštevati individualnost vsakega posameznika. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.