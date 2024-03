Tako neverjetno dobro na naše telo vpliva smeh

Za smeh pravijo, da predstavlja pol zdravja, in glede na to, kako dobro ta vpliva tako na duševno kot fizično zdravje, lahko to potrdimo. Nekateri znanstveniki so se podrobneje lotili preučevanja, kaj vse se med smehom dogaja v telesu, in to bi nas moralo spodbuditi k temu, da bi v svojem vsakdanu iskali več možnosti za to prijetno dejavnost.

Izboljša se delovanje imunskega sistema

Ko se smejimo, pride do krčenja in sprostitve številnih obraznih, prsnih in trebušnih mišic, zaradi česar se zmanjšajo mišična napetost in krči. Srčni utrip se poveča, dihanje pa je takrat neenakomerno. Znanstvene raziskave so pokazale, da se pri 20 sekundah smeha število srčnih utripov v naslednjih 3-5 minutah podvoji.

Zaradi stimulacije pljuč med smehom telo tedaj oskrbimo z večjimi količinami kisika kot običajno. Pri obdelavi šale so zelo aktivni tudi možgani, saj je v sam proces tedaj vključenih več možganskih centrov; vključno z levo poloblo, čelnim režnjem in zatilnim režnjem.

Kljub temu da se med smehom srčni utrip poveča, pa pride 20 minut po tem, ko se nehamo smejati, do obratnega pojava, saj tako srčni utrip, krvni tlak kot mišična napetost upadejo pod izhodiščno raven, zaradi česar pride do fizične in psihične sprostitve in umiritve, kar lahko traja še nadaljnjih 45 minut. Sicer pa številne raziskave kažejo, da ima smeh poleg kratkoročnih tudi dolgoročne učinke.

Če se redno smejimo, naj bi se izboljšalo delovanje imunskega sistema, ki nas ščiti pred boleznimi in okužbami. Raziskave so pokazale povezavo med smehom ter aktivacijo naravnih celic ubijalk in limfocitov T (vrsta belih krvničk), ki je ključna za dobro delovanje imunskega sistema, saj delujejo kot obrambna vojska v boju proti boleznim. Smeh poveča tudi ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.