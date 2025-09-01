Ta živila vsebujejo več kalcija kot mleko

Kalcij je pomemben in eden ključnih mineralov za ohranjanje zdravja ter normalno delovanje telesa. To potrjuje dejstvo, da gre za najbolj zastopan mineral v človeškem telesu, kar 99 odstotkov kalcija je v kosteh in zobeh, preostanek pa v mehkih tkivih in zunajceličnih tekočinah.

Ker ga telo ne more proizvajati samo, ga je treba vnesti s hrano. Ob omembi kalcija najprej pomislimo na mleko, zato se tisti, ki so intolerantni na laktozo, alergični na kravje mleko ali ne uživajo živil živalskega izvora pogosto sprašujejo, kako nadomestiti ta njegov vir.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

A mleko ni največji izvor kalcija, številna druga živila ga vsebujejo celo več.

Koliko kalcija dnevno potrebujemo?

Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za medicino in Evropske agencije za varno hrano so priporočila naslednja:

Ženske do 50 let: 1.000 mg kalcija dnevno

Ženske nad 50 let: 1.200 mg

Moški do 70 let: 1.000 mg

Moški nad 70 let: 1.200 mg

Otroci ga potrebujejo manj:

Do šestih mesecev: 200 mg

Od sedem do 12 mesecev: 260 mg

Do treh do štirih let: 500 mg

Od štirih do osmih let: 800 mg

Koliko kalcija vsebuje mleko?

V 100 mililitrih kravjega mleka je približno 125 mg kalcija, a obstajajo živila, ki to količino presegajo in vsebujejo še druge pomembne hranilne snovi, kot so vitamini, minerali, vlaknine in antioksidanti. Številna so tudi lažje prebavljiva kot mleko.

Živila, ki ga vsebujejo več

Surov ohrovt: 150 mg

Kuhan amarant: 159 mg

Suhe fige: od 160 do 200 mg

Mandlji: 264 mg

FOTO: Shutterstock

Soja: 277 mg

Sardine (s kostmi): 382 mg

Chia semena: 631 mg

Z vključevanjem teh v vsakdanjo prehrano lahko tudi brez mlečnih izdelkov telesu zagotovite dovolj kalcija, piše Glossy.rs.