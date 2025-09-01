POMEMBEN MINERAL

Ta živila vsebujejo več kalcija kot mleko

So okusna in polna vitaminov, mineralov, vlaknin ter antioksidantov.
Fotografija: FOTO: Bit245/Gettyimages
FOTO: Bit245/Gettyimages

M. Fl.
01.09.2025 ob 15:00
M. Fl.
01.09.2025 ob 15:00

Kalcij je pomemben in eden ključnih mineralov za ohranjanje zdravja ter normalno delovanje telesa. To potrjuje dejstvo, da gre za najbolj zastopan mineral v človeškem telesu, kar 99 odstotkov kalcija je v kosteh in zobeh, preostanek pa v mehkih tkivih in zunajceličnih tekočinah.

Ker ga telo ne more proizvajati samo, ga je treba vnesti s hrano. Ob omembi kalcija najprej pomislimo na mleko, zato se tisti, ki so intolerantni na laktozo, alergični na kravje mleko ali ne uživajo živil živalskega izvora pogosto sprašujejo, kako nadomestiti ta njegov vir.

FOTO: Sam Edwards/Gettyimages
FOTO: Sam Edwards/Gettyimages

A mleko ni največji izvor kalcija, številna druga živila ga vsebujejo celo več.

Koliko kalcija dnevno potrebujemo?

Po podatkih ameriškega Nacionalnega inštituta za medicino in Evropske agencije za varno hrano so priporočila naslednja:

  • Ženske do 50 let: 1.000 mg kalcija dnevno
  • Ženske nad 50 let: 1.200 mg
  • Moški do 70 let: 1.000 mg
  • Moški nad 70 let: 1.200 mg

Otroci ga potrebujejo manj:

  • Do šestih mesecev: 200 mg
  • Od sedem do 12 mesecev: 260 mg
  • Do treh do štirih let: 500 mg
  • Od štirih do osmih let: 800 mg

Koliko kalcija vsebuje mleko?

V 100 mililitrih kravjega mleka je približno 125 mg kalcija, a obstajajo živila, ki to količino presegajo in vsebujejo še druge pomembne hranilne snovi, kot so vitamini, minerali, vlaknine in antioksidanti. Številna so tudi lažje prebavljiva kot mleko.

Živila, ki ga vsebujejo več

  • Surov ohrovt: 150 mg
  • Kuhan amarant: 159 mg
  • Suhe fige: od 160 do 200 mg
  • Mandlji: 264 mg

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

  • Soja: 277 mg
  • Sardine (s kostmi): 382 mg
  • Chia semena: 631 mg

Z vključevanjem teh v vsakdanjo prehrano lahko tudi brez mlečnih izdelkov telesu zagotovite dovolj kalcija, piše Glossy.rs.

Preberite še:

 

Tvegano pomanjkanje: kalcija v obdobju rasti potrebujemo več
Za zadosten vnos kalcija se nam ni treba zatekati k prehranskim dopolnilom, če je naš jedilnik kakovosten in raznovrsten.

Ema Bubanj
 

To je sir, ki najbolj čisti jetra in razstruplja telo
Ena najbolj preprostih, a zelo učinkovitih rešitev za podporo jetrom je redno uživanje mladega sira.

Miroslav Cvjetičanin

