Ta priljubljeni napitek ženskam zagotavlja bolj zdravo staranje

Kava bi lahko ženskam pomagala, da bi se bolj zdravo starale, nakazuje obsežna raziskava.

V študiji, ki je 32 let spremljala skoraj 50.000 žensk, so ugotovili, da so tiste, ki so potem, ko so dopolnile 30 let, pile kavo s kofeinom, lažje ohranjale fizično, duševno in kognitivno zdravje v sedemdesetih letih ter pozneje.

Ugotovitve, predstavljene na letni konferenci Ameriškega združenja za prehrano v Orlandu, ponovno dokazujejo, da je zmerno uživanje kave povezano z dolgoročnimi koristmi za zdravje.

»Pretekle študije so kavo povezovale s posameznimi zdravstvenimi prednostmi, kot so zmanjšano tveganje za sladkorno bolezen ali srčne bolezni.

Naša je prva, ki ocenjuje vpliv kave na več vidikov staranja skozi tri desetletja,« je za The Times povedala Sara Mahdavi, ki je kot raziskovalka na Harvardovi šoli za javno zdravje vodila raziskavo.

Obsežen vzorec, spodbudni rezultati

Mahdavijeva in njeni sodelavci so analizirali podatke 47.513 žensk, vključenih v študijo velikega ameriškega raziskovalnega programa o zdravju medicinskih sester.

Ob začetku raziskave so bile stare med 45 in 60 let, od leta 1984 so vsaka štiri leta izpolnjevale podrobne vprašalnike o prehrani, življenjskem slogu in zdravju. Ti so vključevali tudi vnos kofeina iz kave, čaja in gaziranih pijač.

Kaj je zdravo staranje?

Strokovnjaki so ga opredelili kot odsotnost enajstih kroničnih bolezni, vključno z rakom, možgansko kapjo in sladkorno boleznijo tipa 2 ter brez kognitivnih motenj, težav s spominom, z dobrim duševnim zdravjem in telesno kondicijo.

Do leta 2016 je te kriterije izpolnjevalo 3706 žensk, te so zaužile povprečno 315 miligramov kofeina na dan, kar ustreza približno trem majhnim skodelicam kave.

Vsaka dodatna skodelica kave s kofeinom v srednjih letih je bila povezana z dva do pet odstotkov večjo verjetnostjo zdravega staranja, do največ petih skodelic dnevno. Čaj, brezkofeinska kava in gazirane pijače te povezave niso pokazali.

Študija je upoštevala različne dejavnike, kot so telesna teža, kajenje, uživanje alkohola, telesna dejavnost in izobrazba. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da so koristi kave sorazmerno skromne v primerjavi s širšimi vplivi življenjskega sloga, kot so gibanje, zdrava prehrana in opustitev kajenja.

NHS (Britanska zdravstvena služba) priporoča, da naj dnevni vnos kofeina ne presega 400 miligramov, kar ustreza približno štirim skodelicam kave, čeprav to lahko variira glede na način priprave.

Nekateri sicer občutijo živčnost, anksioznost ali nespečnost že pri manjših količinah, tem se kofein odsvetuje.

Raziskava dopolnjuje prejšnje študije, ki kažejo na možno vlogo kave pri zmanjševanju tveganja za parkinsonovo bolezen, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka, tako pri moških kot ženskah.

Po pregledu, objavljenem leta 2022 v reviji New England Journal of Medicine, je zmerno uživanje kave (tri do pet skodelic dnevno) povezano z nižjim tveganjem za prezgodnjo smrt.

Kava ni čudežno zdravilo

Strokovnjaki poudarjajo pomen zmernosti in opozarjajo, da kava ne glede na vse ni čudežno zdravilo.

»Ti rezultati, čeprav preliminarni, kažejo, da lahko majhne, a dosledne navade dolgoročno vplivajo na zdravje,« je dejala vodja raziskave.

»Zmeren vnos kave lahko ima nekaj zaščitnih učinkov, če je kombiniran z drugimi zdravimi navadami, kot so redna telesna dejavnost, zdrava prehrana in opustitev kajenja.«

Z nadaljnjimi raziskavami želijo raziskovalci razkriti specifične spojine v kavi, ki so zaslužne te učinke, in kako te sovpadajo s posameznikovim genetskim profilom: kar bi lahko v prihodnosti omogočilo osebna prehranska priporočila.