Ta poletni sadež ponuja več kot le sladek okus – ste ga danes že ugriznili?

Žametna breskev obljublja sladkost in poletno razvajanje. V prijetnem okusu se skriva bogata sestava hranil, ki ugodno vpliva na zdravje. Breskve vsebujejo precej vitamina C, ki pomaga pri krepitvi imunskega sistema, celjenju ran in zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Poleg tega so dober vir vitamina A (v obliki betakarotena), ki je ključen za zdravje kože, vida in sluznic. Med minerali izstopajo kalij, magnezij in fosfor, ki pomagajo uravnavati krvni tlak, podpirajo delovanje živčnega sistema in prispevajo k zdravju kosti.

Bogate so z antioksidanti, kot so polifenoli, karotenoidi in flavonoidi, ki ščitijo telo pred prostimi radikali – molekulami, ki lahko poškodujejo celice in pospešijo staranje. Antioksidanti v njih pomagajo zmanjševati vnetne procese v telesu, kar lahko ugodno vpliva pri kroničnih boleznih, kot so bolezni srca, diabetes tipa 2 in celo rak.

Zaradi vsebnosti prehranskih vlaknin (srednje velika breskev, ki tehta približno 100 g, vsebuje slaba 2 grama prehranske vlaknine) breskve podpirajo zdravo in redno prebavo, pomagajo preprečevati zaprtje, poleg tega uravnavajo raven sladkorja v krvi in zmanjšujejo holesterol. Delujejo blago diuretično, kar pomeni, da pomagajo iz telesa odvajati odvečno tekočino in strupe, kar koristi delovanju ledvic in mehurja.

Najboljše so sveže odtrgane z drevesa. FOTO: Jackf/Getty Images

Vsebnost kalija in antioksidantov v breskvah pripomore k zniževanju krvnega tlaka, izboljšanju delovanja žil in zmanjšanju tveganja za srčno-žilne bolezni. Raziskave kažejo, da uživanje sadja z visoko vsebnostjo flavonoidov, kot so breskve, pomaga ohranjati zdravo srčno funkcijo, zmanjšuje vnetja in celo znižuje možnost tromboz.

Notranji mir

Breskve so sestavljene iz 89 % vode, so zapisali na portalu prehrana.si, zato so kot nalašč za vroče poletne dni, ko telo hitro izgublja tekočino.

Zaradi vsebnosti vitamina C in betakarotena blagodejno vplivajo tudi na kožo. Pomagajo pri regeneraciji kožnih celic, izboljšujejo ten in upočasnjujejo znake staranja. Nič čudnega torej, da izvlečke breskev najdemo tudi v kozmetiki – v kremah, losjonih in maskah za obraz.

Breskve vsebujejo tudi majhne količine vitaminov skupine B, med drugim niacin (B3), ki sodeluje pri presnovi energije in skrbi za dobro delovanje živčnega sistema. Poleg tega vsebujejo magnezij, ki pomaga ublažiti stres, zmanjšuje napetost mišic in izboljšuje spanje. Zato ni naključje, da so jih v tradicionalnih kulturah poznali kot simbol notranjega miru.

Tudi koža bo hvaležna. FOTO: Larysa Vdovychenko/Getty Images

Zaradi nizke energijske vrednosti – srednje velika breskev, ki tehta približno 100 g, vsebuje 46 kilokalorij, pravijo strokovnjaki s portala prehrana.si – in visoke vsebnosti vode in vlaknin so idealne za ljudi, ki pazijo na svojo telesno težo. Uživamo jih lahko samostojno, kot dodatek v smutijih, solatah, jogurtih ali celo kot zdrav nadomestek sladice.