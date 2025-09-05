Študije razkrivajo: to je za spolnost najpomembnejše, ko se staramo

Zdrava spolnost vključuje izražanje čustev in zadovoljevanje želja, krepi občutek zaželenosti in povezanosti med dvema, pozitiven učinek pa ima tudi na splošno zdravje. Prav zato zdravstveni strokovnjaki priporočajo, da ostane del partnerskega življenja tudi v kasnejšem obdobju.

Spolnost z leti postane drugačna. Po poročanju ameriškega Nacionalnega inštituta za staranje starejši odrasli dajejo večji pomen intimnosti in navezovanju stikov kot samemu seksu.

S skrbjo zase in primernim zdravljenjem bolezni bodo tudi težave v spolnosti manjše.

Glede na študijo iz leta 2020 v European Journal of Aging je bila pogostost spolnih odnosov v povezavi z intimnostjo povezana z močnejšim občutkom dobrega počutja. Nasprotno pa je odsotnost intimnosti ali spolnih odnosov te občutke zmanjšala – tako pri moških kot pri ženskah. Študija iz leta 2018 v reviji Psyshcogeriatics je pokazala, da je približno 60 % anketiranih starejših odraslih dejalo, da sodelujejo v bolj subtilnih oblikah seksa in verjamejo, da je kakovost pomembnejša od pogostosti. Prav tako so dejali, da je seks v partnerstvu z leti bolj intimen.

Zdrava spolnost prispeva k zdravju in dobremu počutju. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Telesne spremembe

Spolnost se z leti med drugim spremeni zaradi telesnih sprememb. Pri večini žensk vagina potrebuje več časa, da se naravno navlaži. Nožnica se lahko skrajša in zoži, njene stene postanejo tanjše in trše. Zaradi teh sprememb so lahko nekatere vrste spolne aktivnosti, kot je vaginalna penetracija, boleče in zato manj zaželene. Pri ženskah lahko menopavza vpliva na željo po spolnosti – ta se lahko zmanjša ali poveča. Slednje je značilno predvsem za ženske, ki uporabljajo hormonsko terapijo za zdravljenje oblivov.

Boljše kognitivne funkcije Študija Univerze Coventry v Združenem kraljestvu iz leta 2019 je odkrila neposredno povezavo med pogostostjo spolnih odnosov in ravnjo kognitivnih funkcij pri starejših odraslih. Po zaključku 12-mesečne študije so raziskovalci poročali, da so odrasli, ki so imeli pogostejše spolne odnose, dosegli višje rezultate pri tekočnosti govora in vizualno-prostorski obdelavi.

S starostjo postaja pogostejša tudi impotenca oziroma erektilna disfunkcija. Moški izgubi sposobnosti doseganja in ohranjanja erekcije, erekcija morda ni tako čvrsta ali močna kot prej. Sladkorna bolezen lahko povzroči erektilno disfunkcijo pri moških, zlasti pri tistih s tipom 2. Slab nadzor krvnega sladkorja lahko sčasoma poškoduje živce in krvne žile, ki oskrbujejo spolne organe. Ženske s to boleznijo imajo lahko tudi slabši občutek v genitalijah ter več vaginalnih glivičnih okužb. Bolečine v sklepih zaradi artritisa lahko naredijo spolni stik neprijeten.

Obup je odveč – številne učinkovite rešitve odpravijo značilne starostne težave. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Bolečine ublažijo vadba, zdravila, včasih tudi operativna zamenjava sklepa. Počitek, tople kopeli in spreminjanje položaja ali časa spolne aktivnosti so lahko v pomoč. Zoženje in otrdelost arterij lahko spremeni krvne žile, tako da kri ne teče prosto. Zaradi tega nekatere ženske težje občutijo vzburjenje, pa tudi doseganje in vzdrževanje erekcije je večji izziv. Izguba nadzora nad mehurjem ali uhajanje urina je pogosta težava starostnikov. Dodaten pritisk na trebuh med seksom lahko povzroči uhajanje urina. Pomagate si lahko s spreminjanjem položajev ali s praznjenjem mehurja pred in po seksu.