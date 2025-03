Strokovnjakinja razkrila: moški mislijo, da je to ključno v spalnici, a ženske odbija

Strokovnjakinja za zmenke Jana Hocking je razkrila, da moški pogosto zmotno verjamejo, da morajo v postelji zdržati čim dlje – v resnici pa to mnoge ženske odbija.

Hocking, ki vodi podcast Jana with a J, je za news.com.au povedala, da bi ona in njene prijateljice, če bi morale izbirati med 30-sekundnim seksom ali eno uro trajajočim maratonom, brez pomisleka izbrale krajšo različico – in to celo vzele kot kompliment.

Seveda pa idealna dolžina seksa ni niti 30 sekund niti cela ura. Raziskava 500 parov je pokazala, da moški menijo, da bi moral seks trajati približno 16 minut, medtem ko so v resnici v povprečju zdržali šest minut. Po drugi raziskavi, v kateri je sodelovalo 4000 žensk, pa si večina žensk želi, da bi seks trajal približno 25 minut.

Napačne predstave

Hocking meni, da moški napačne predstave pogosto dobijo iz pornografije, kjer prizori trajajo nenaravno dolgo. Po njenem mnenju ženske ne želijo preživeti cele ure v postelji, ponavljajoč isto stvar, saj lahko to postane dolgočasno.

Svetuje več poudarka na predigri. FOTO: Gettyimages

Namesto dolge, rutinske seanse svetuje več poudarka na predigri, ki jo primerja s predjedjo pred glavnim obrokom. Pravi, da je bolj smiselno ustvariti napetost in željo, ki vodita do vrhunca, kot pa si prizadevati za čim daljše trajanje brez prave strasti.

Skratka, ne gre za to, da bi bil hiter zaključek vedno sprejemljiv, temveč da dolgotrajno, mehansko ponavljanje enih in istih gibov ni najboljša pot do užitka – ne za moške ne za ženske, poroča ladbible.com.

Preberite še: