Strokovnjaki pozivajo: ta preprosta poteza ščiti pred šestimi vrstami raka

Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba in lahko povzroči več vrst raka pri ženskah in moških: raka materničnega vratu, penisa, zunanjega ženskega spolovila, nožnice, zadnjika in ustnega žrela. Kriva je tudi za genitalne bradavice in ponavljajoče se papilome grla. Vse to lahko preprečimo s cepljenjem, ki je v Sloveniji brezplačno za populacijo od 12. do 26. leta.

Zdravstveni strokovnjaki priporočajo, da se cepimo in tako zaščitimo še pred začetkom prvih spolnih odnosov. Temu namenjena je možnost brezplačnega cepljenja proti HPV za dečke in deklice od 6. razreda osnovne šole dalje. Kot del programa za zmanjšanje števila rakov, ki jih povzroča ta virus, je v preteklem šolskem letu cepljenje proti HPV postalo brezplačno tudi za vse ženske in moške, stare od 19 do 26 let.

Za mlajše od 26 let je cepljenje brezplačno.

Po okužbi s HPV lahko traja deset ali celo več let, preden zbolimo za rakom. Številke obolelih po okužbi s HPV niso majhne: pri nas na leto zboli več kot 150 žensk in več kot 40 moških. Okoli 1600 žensk po okužbi s HPV potrebuje zdravljenje zaradi predrakavih sprememb materničnega vratu. Zaradi okužbe s HPV zbolevajo za rakom mladi ljudje, od 30. leta. Ali boste zboleli ali ne, je odvisno od več dejavnikov, eden od njih pa je genotip HPV, s katerim ste se okužili. Trajna okužba z enim nevarnejših genotipov HPV je razlog za več kot 99 odstotkov raka materničnega vratu ter od 25 do 78 odstotkov drugih rakov spolovila, 88 odstotkov raka zadnjika in 31 odstotkov raka ustnega dela žrela.

Okužba s HPV je pogosta, posledice pa so lahko, če nismo cepljeni, hude. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Dolgotrajna zaščita

Kot je na tiskovni konferenci v Zdravstvenem domu Ljubljana povedala strokovna direktorica ZD Ljubljana Eva Vodnik, lahko cepljenje proti HPV prepreči 90 odstotkov teh rakov. Poudarila je, da cepljenje zagotavlja varno, učinkovito in dolgotrajno zaščito. Neželeni učinki so redki in običajno blagi. Po vsem svetu je proti HPV cepljenih približno 500 milijonov ljudi. Zdravstveni dom Ljubljana ima od 12. septembra odprto cepilno ambulanto, v kateri se lahko proti HPV brezplačno cepijo vsi mlajši od 26 let, za druge pa je cepljenje plačljivo. Na cepljenje se naročite.

Med drugim povzroča raka materničnega vratu. FOTO: Peakstock/Getty Images

Cepljenje v osnovnošolskem obdobju poteka ob sistematskem pregledu v 6. in 8. razredu, je povedala pediatrinja in šolska zdravnica Janja Schweiger Nemanič. Cepi se z dvema odmerkoma. Če se mladi odločijo za cepljenje v srednji šoli, to poteka ob sistematiki v 1. in 3. letniku, za cepljenje po 15. letu so potrebni trije odmerki. Poživitveni odmerki niso potrebni.

Ginekologinja Tinkara Srnovršnik je poudarila, da ginekologi vsako leto odkrijejo od 1500 do 2000 hujših predrakavih sprememb, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka materničnega vratu. Za rakom materničnega vratu zboli od 100 do 120 žensk na leto, umre pa med 40 in 50. Ženske, ki se udeležujejo presejalnih programov, imajo 80 % manj možnosti, da zbolijo za rakom materničnega vratu, cepljene pa kar do 90 % manj možnosti za raka na materničnem vratu in 85 % manj možnosti za razvoj hudih predrakavih sprememb. Cepljenje je mogoče tudi kadar koli kasneje, tudi po zdravljenju predrakavih sprememb v preteklosti.