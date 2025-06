Strokovnjaki opozarjajo: brez počitka in podpore bližnjih izgorelost neizogibna

Izgorevanje je zadnja leta zelo pogosta opredelitev stanja posameznika, ki je zaradi preobilice dela ter drugih obveznosti in obremenitev preprosto preutrujen, da bi zmogel delovati normalno. A stroka opozarja: izčrpanost je le prva stopnja adrenalne izgorelosti, ki je pravzaprav zlom zaradi popolne izgube energije, kar pogosto pripelje tudi do hospitalizacije v psihiatrični ustanovi. V ospredju deloholizem Adrenalna izgorelost se kaže s številnimi znaki, kot so upad energije, slaba odpornost, nespečnost, kognitivne motnje, močna tesnoba in strah, depresivna občutja in celo samomorilne misli...