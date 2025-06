Štiri vrste živil, ki nižajo tveganje za raka

Po besedah nutricionistke Do Thi Lan z Univerzitetne bolnišnice Tam Anh v Hanoju drži, da nobena prehrana ne more popolnoma preprečiti raka, a lahko tista, v kateri glavno vlogo igrajo rastlinska živila in polnozrnati izdelki, ter ne vsebuje predelanih živil, znatno izboljša zdravje ter podaljša življenje.

Takole izpostavlja štiri skupine, ki lahko pomagajo zmanjšati tveganje za raka:

Polnozrnati izdelki

Živila iz žit, kjer so ohranjeni vsi deli zrna: otrobi, endosperm (tkivo znotraj ovojnice) in kalček, so odličen vir koristnih hranil.

Otrobi vsebujejo vlaknine, ki pomagajo pri prebavi in spodbujajo redno odvajanje blata, kar lahko zmanjša tveganje za raka debelega črevesa. Kalček, bogat z vitamini, zdravimi maščobami in fitonutrienti, je ključen za splošno zdravje.

Endosperm zaradi škroba zagotavlja energijo, telesu dovaja še majhne količine beljakovin in vitaminov.

Uživanje polnozrnatih izdelkov, kot so ovseni kosmiči, kvinoja in rjavi riž niža tveganje za različne oblike raka.

FOTO: Marilyna/Gettyimages

Sadje in zelenjava

Prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo, zmanjšuje tveganje za maligna obolenja, kot so rak ustne votline, požiralnika, grla, želodca, pljuč, debelega črevesja.

Ta rastlinska živila so bogata z antioksidanti, ki ščitijo celice in zmanjšujejo tudi tveganje za raka trebušne slinavke ter prostate.

Poleg tega sta sadje in zelenjava bogati z vitamini in imata, sploh zelenjava, nizko vsebnost sladkorja, kar pripomore k zdravju srca ter pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in sladkorne bolezni.

Redno uživanje teh plodov narave podpira uravnavanje telesne teže in prispeva k daljšemu ter bolj zdravemu življenju.

FOTO: Gettyimages

Stročnice

Stročnice, vključno s sojo, različnim vrstam fižola, bobom, čičeriko in grahom, so bogate s fitoestrogeni, ki uravnavajo hormonsko ravnovesje, zmanjšujejo vnetja in premorejo močne antioksidativne učinke.

Te lastnosti pomagajo preprečiti raka dojk in prostate.

Stročnice, kot so črni fižol in rdeči fižol, vsebujejo tudi antociane, močne antioksidante, ki ščitijo DNK, zmanjšujejo tveganje za mutacije ter pripomorejo k daljšemu življenju.

Vključevanje stročnic v prehrano ima z vidika preprečevanja raka več koristi.

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Ribe

Ribe so odličen vir beljakovin, vitaminov skupine B in esencialnih mineralov, kot sta kalij in selen. Mastne morske ribe ob tem vsebujejo še omega-3 maščobne kisline, ki so znane po koristnih učinkih na zdravje srca.

Omega-3 maščobne kisline zmanjšujejo vnetja, preprečujejo kronične bolezni in lahko prispevajo k daljšemu življenju.

FOTO: Gettyimages

Redno uživanje rib, bogatih z omega-3 maščobnimi kislinami, lahko podpira splošno zdravje in znižuje tveganje za raka, so pa zaradi manjše vsebnosti živega srebra priporočljive od večjih, manjše morske ribe, svetuje eVnExpress.