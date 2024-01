Ste že slišali za krplje? Z njimi je hoja po snegu zelo drugačna

Vemo, kako se veselimo prve snežne pošiljke, a vemo tudi, da nam ni treba na zamašene ceste. In potem čakamo in ugibamo, ali so pot na naš hišni hrib že pregazili tisti najbolj neučakani. Spomnimo se, da obstaja možnost, da niti tega hriba ne bi dosegli, če ni potegnjene poti, če se ne vidijo kažipoti, pohodniške in planinske markacije.

Pravzaprav smo ob novozapadlem snegu bosi, če kdo pred nami ne spluži poti. Ne pa, če imamo krplje. V tem primeru potrebujemo samo dobro orientacijo. Krplje so posebna oprema za hojo po snegu. Njihov veliki odtis, bolje površina, porazdeli težo pohodnika in omogoča, da potuje večinoma po snegu, povrhu, in ne v snegu, noga se ne pogrezne globoko.

S krpljami je mogoče hoditi tudi po zelo visoki in mehki snežni odeji – v Kanadi in na Aljaski je bil včasih to glavni način za prebijanje iz kraja v kraj, krplje pa so uporabljali tudi v skandinavskih in nekaterih azijskih državah. Danes je krpljanje priljubljeno predvsem kot oblika rekreacije. Nastavljive vezi omogočajo, da jih enostavno pritrdimo na primerno zimsko obutev. Da, tudi na vaše priljubljene gojzarje. Seveda, skupaj z gamašami, ki so nujne. In palice z velikimi krpicami na konicah.

Zabavno, ne težko

Je krpljati težko? Ni. Prej zabavno. Krpljanja se je preprosto naučiti in je v ustreznih razmerah relativno varna in poceni rekreativna dejavnost. Lotijo se ga lahko posamezniki katere koli starosti, sposobnosti in siceršnjega športnega prepričanja, saj lahko izlet prilagodite svojim interesom in ravni telesne pripravljenosti.

Izleti s krpljami vključujejo lagoden sprehod po snegu, sproščenost in raziskovanje narave ali strm in zahteven pohod po brezpotjih, ko gre lahko zares! Ko si krplje pripnete na noge, lahko hodite v svojem naravnem koraku. Če ozko hodite, boste morda morali nekoliko razširiti položaj nog, da ne boste stopili na okvir krpelj. Ne glede na to je bistveno, da poskrbite, da imate pravo velikost in primerno vrsto pripomočka. V resnici je tako, kot velja za običajne čevlje.

Krplje vseh dežel FOTO: Vitalalp/ Getty Images

Krpljanje je zdrava dejavnost, nežna za sklepe. Šport je znan po tem, da pomaga vzdrževati ali izboljševati srčno-žilno sposobnost in da ob njem porabite več kot 600 kilokalorij na uro; po podatkih strokovnjakov več kot pri hoji ali teku z enako hitrostjo. Zato je to odlična dejavnost, ki jo lahko vključite v shujševalni režim.

Krpljanja se lahko na nezahtevnem terenu lotite sami, lahko pa vodeno, tako boste spoznali osnove – kako se vzpenjati in spuščati, kako hoditi v loku in kako prečiti pobočje. Z vodnikom se boste, kajpak ne okoli svoje hiše, zagotovo počutili bolj varno, saj se boste lahko brezskrbno prepustili lepotam narave in vam ne bo treba skrbeti za orientacijo po belih prostranstvih.