DOBRO JE VEDETI

Ste vedeli, da lahko tudi poljub povzroči karies?

Tudi zobne gnilobe se lahko nalezemo, denimo z uporabo iste zobne ščetke ter istih vilic; poskrbimo za boljšo ustno higieno in večji vnos fluorida.
Fotografija: Če se poljubljamo z osebo z nezdravljenim kariesom, ga lahko dobimo tudi mi.
Če se poljubljamo z osebo z nezdravljenim kariesom, ga lahko dobimo tudi mi.

Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
07.08.2025 ob 10:15
aleksander-brudar
Aleksander Brudar
07.08.2025 ob 10:15

Ko pomislimo na karies, zobno gnilobo, pomislimo na sladkarije, že od malega nas namreč opozarjajo, da so zanj glavni krivec prav sladkarije. To vsekakor drži. Pa ste vedeli, da je karies tudi prenosljiv?

»Ljudje imamo v ustih več kot 700 vrst bakterij,« pravi dr. Elizabeth Walton, soustanoviteljica verige zobozdravstvenih ordinacij Risas Dental and Braces iz Združenih držav Amerike. »Med izmenjevanjem sline, bodisi s tesnim stikom, kihanjem ali celo z deljenjem slamice, obstaja možnost prenosa bakterij, ki povzročajo karies,« pojasnjuje.

Fluorid je sestavni del večine zobnih past.
Fluorid je sestavni del večine zobnih past. FOTO: Photoschmidt/Getty Images

Med izmenjevanjem sline obstaja možnost prenosa bakterij, ki povzročajo karies.

In dodaja, da to pomeni, da je bakterija, ki povzroča karies – natančneje Streptococcus mutans – prav tako nalezljiva kot prehlad. Zanjo je značilno, da se hrani s sladkorji in škrobom v ustih ter proizvaja kisline, ki razjedajo zobno sklenino ter posledično vodijo do zobne gnilobe. Gre za proces, ki ga lahko pospešijo slaba ustna higiena, kajenje ali pomanjkanje fluorida.

Presenetljivi prenosi

Glede slednjega na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani Prehrana.si pravijo, da ga lahko zaužijemo s hrano, v telo pa ga vnašamo tudi z denimo izdelki za ustno higieno. »V hrani fluorid najdemo v mesu, ribah ter morskih sadežih in žitih, v nekoliko večjih koncentracijah ga lahko najdemo v konzerviranih ribah (sardoni, sardine), konzerviranem sadju, mleku in nekaterih prehranskih dopolnilih,« naštevajo.

Zobnih ščetk si ne izmenjujte.
Zobnih ščetk si ne izmenjujte. FOTO: Getty Images

Vrnimo se h kariesu. Po pisanju New York Posta ga lahko poleg poljubljanja, še posebno z osebo z nezdravljenim kariesom, in slabe ustne higiene dobimo na še tri morda malce presenetljive načine. Na primer z deljenjem hrane in pijače. Torej če pijete iz istega kozarca ali uživate hrano z istim priborom kot oseba, ki zelo slabo skrbi za ustno higieno, če smo bolj natančni. To početje lahko povzroči nastanek novih sevov bakterij, ki povzročajo karies.

To bi lahko opisali z naslednjim stavkom: Ena slamica, dva kariesa. Tudi z uporabo iste zobne ščetke si nakopljemo težave. To ni priporočljivo že iz povsem osnovnih higienskih razlogov, a si nekateri pari še vedno delijo zobne ščetke. To pa lahko pospeši izmenjavo bakterij in s krvjo prenosljive bolezni. Na koncu, a ne nazadnje: kriv je lahko tudi prenos s staršev na otroka. Starši, ki žvečijo hrano za otroka ali čistijo dude s svojimi usti, lahko bakterije, ki povzročajo karies, nevede in nehote prenesejo na svoje otroke.

Bakterija, ki povzroča karies, je prav tako nalezljiva kot prehlad.

