Stari zaradi vročine: še posebno so prizadeti fizični delavci

Zakaj daljša izpostavljenost visokim temperaturam povzroča hitrejše staranje telesa, še ni znano.
Ekstremna vročina lahko predstavlja tudi druga tveganja za zdravje. FOTO: Getty images
Ekstremna vročina lahko predstavlja tudi druga tveganja za zdravje. FOTO: Getty images

N. Z.
04.09.2025 ob 15:39
Življenje v ekstremnih vročinskih valovih lahko pospeši staranje ljudi, je pokazala nedavna študija. Znanstveniki s Tajvana, ki so analizirali 15 let podatkov skoraj 25.000 odraslih, pa so zdaj ugotovili, da lahko že dve leti izpostavljenosti vročinskim valovom pospešita biološko staranje za do 12 dodatnih dni.

Še posebno so prizadeti fizični delavci, ki preživijo več časa na prostem: njihova biološka starost se je v omenjenih pogojih povečala za 33 dni. Vpliv vročega vremena je primerljiv s škodo, ki jo povzročajo kajenje, uživanje alkohola, slaba prehrana ali omejena telesna vadba, poudarjajo raziskovalci.

Že dve leti izpostavljenosti vročinskim valovom pospešita biološko staranje za do 12 dodatnih dni. FOTO: Getty Images
Že dve leti izpostavljenosti vročinskim valovom pospešita biološko staranje za do 12 dodatnih dni. FOTO: Getty Images

Če smo vročinskim valovom izpostavljeni več desetletij, bo vpliv na zdravje veliko večji, je dejal vodja raziskave dr. Cui Guo. »Vročinski valovi postajajo pogostejši in trajajo dlje, zato bi lahko bili vplivi na zdravje v prihodnosti veliko večji.«

Profesor Paul Beggs, znanstvenik z Univerze Macquarie v Sydneyju v Avstraliji, ki ni sodeloval v raziskavi, je dejal: »Mnogi med nami smo doživeli vročinske valove in preživeli brez težav, no, vsaj tako smo mislili. Ta raziskava kaže, da izpostavljenost vročinskim valovom vpliva na hitrost staranja.«

Visoke temperature med drugim poslabšajo kakovost zraka.

Leta 2024, najtoplejšega v zgodovini

V novi študiji, objavljeni v publikaciji Nature Climate Change, so raziskovalci merili krvni tlak udeležencev, raven vnetij, holesterol ter delovanje pljuč, jeter in ledvic, da bi določili njihovo biološko starost. To so nato primerjali z njihovo dejansko starostjo in ocenili, kako izpostavljenost vročinskim valovom vpliva na staranje. Ugotovili so, da je skupno število najbolj vročih dni (trajanje vročinskega vala) imelo največji vpliv na pospešeno staranje.

Vpliv vročega vremena je primerljiv s škodo, ki jo povzroča slaba prehrana ali omejena telesna vadba. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images
Vpliv vročega vremena je primerljiv s škodo, ki jo povzroča slaba prehrana ali omejena telesna vadba. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Zakaj daljša izpostavljenost visokim temperaturam povzroča hitrejše staranje telesa, še ni znano, potrebne so nadaljnje raziskave, pravijo raziskovalci. Del vzroka bi lahko bila poškodba DNK. Ekstremna vročina lahko predstavlja tudi druga tveganja za zdravje: visoke temperature med drugim poslabšajo kakovost zraka.

Leta 2024, najtoplejšega v zgodovini, so bile podnebne spremembe odgovorne za 41 dni ekstremne vročine po vsem svetu. Lani so raziskave pokazale, da se bo pričakovana življenjska doba po svetu do leta 2050 podaljšala za skoraj pet let, povprečen moški naj bi živel do 76 let, ženska pa več kot 80 let.

Vročinski valovi postajajo pogostejši in trajajo dlje, zato bi bili lahko vplivi na zdravje v prihodnosti veliko večji.

