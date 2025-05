Srce je z nami natanko vse življenje, poskrbimo zanj

Dobra novica je, da lahko za preprečitev teh tegob veliko naredimo sami – s pravočasnimi preventivnimi ukrepi, zdravim življenjskim slogom in rednimi pregledi lahko srce ostane močno in zanesljivo še desetletja.

Visok krvni tlak ali arterijska hipertenzija pogosto ne povzroča nobenih simptomov, zato jo velikokrat odkrijejo šele, ko že povzroči poškodbe organov. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je kar vsak tretji odrasli na svetu hipertenziven, pri čemer delež narašča s starostjo. Pri osebah nad 50 let je ta delež še bistveno višji.

Tako imenovani tihi ubijalec lahko vodi do srčnega infarkta, možganske kapi, odpovedi ledvic ali okvare vida, če ga ne zdravimo, zato sta ključna zgodnja diagnostika in dosledno sledenje priporočilom.

S staranjem krvne žile izgubljajo elastičnost, srčna mišica se nekoliko zadebeli, srčni utrip se lahko spremeni. Telo slabše prenaša dolgotrajne obremenitve, regeneracija je počasnejša. Vse to pomeni, da moramo bolj skrbno spremljati srčno-žilno zdravje in se izogibati dejavnikom tveganja. Med najpogostejšimi povzročitelji visokega krvnega tlaka so nezdrava prehrana, predvsem prekomerno soljenje, telesna nedejavnost, debelost, kajenje, prekomerno pitje alkohola in kronični stres. Zanimivo je, da nanj pomembno vpliva tudi slabo spanje.

(Proti)ukrepi

Redna telesna dejavnost: vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden je priporočilo, ki se ga je vredno držati. Hitro hojo, kolesarjenje, plavanje ali nordijsko hojo lahko vpeljemo tudi v zrelih letih, saj izboljšujejo srčno zmogljivost, uravnavajo krvni tlak in zmanjšujejo stres.

Prehrana po načelih mediteranske diete: veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih žit, stročnic, rib, olivnega olja in manj rdečega mesa ali predelane hrane. Omejimo sol na največ pet gramov na dan in uživajmo hrano, bogato s kalijem, magnezijem in vlakninami.

Ne ustavite se, da se ne bo ustavilo srce. FOTO: Lordn/Getty Images

Tehnike sproščanja: pogosto se znajdemo pod različnimi pritiski, službenimi, družinskimi, zdravstvenimi. Tehnike dihanja, meditacija, joga ali sprehod v naravi pomagajo zmanjšati raven kortizola in ugodno vplivajo na srčni utrip.

Kakovosten spanec: spanje, krajše od šest ur na noč, je povezano z večjim tveganjem za visok krvni tlak. Poskrbimo za redno spalno rutino, temen in tih prostor ter omejimo uporabo elektronskih naprav pred spanjem.

Omejitev alkohola in opustitev kajenja: alkohol v večjih količinah neposredno zvišuje krvni tlak, tobak pa dodatno obremenjuje srce in oži krvne žile. Vsaka opustitev ali zmanjšanje pomeni olajšanje za srce.

Redni pregledi in sodelovanje z zdravnikom: merjenje krvnega tlaka doma ali pri zdravniku naj postane rutina, še posebno če že imate pridružene dejavnike tveganja. Danes so na voljo različna zdravila, ki učinkovito uravnavajo pritisk in jih dobro prenašajo tudi starejši.

Naravno

Mnogi se zatekajo tudi k naravni podpori. Številne raziskave potrjujejo blagodejni učinek omega-3 maščobnih kislin, koencima Q10, česna, hibiskusa in gloga na uravnavanje krvnega tlaka. Vendar strokovnjaki opozarjajo, naj te ne nadomestijo zdravljenja, ampak ga le dopolnijo, po posvetu z zdravnikom.

Srce ni le mišica, ampak center življenja. Zasluži si še več pozornosti in skrbi. Čeprav genetska zasnova vpliva na posameznikovo tveganje za hipertenzijo, ima življenjski slog največjo moč: lahko poslabša stanje ali ga izboljša. Srce nam vrača tisto, kar vanj vlagamo. Zdrave navade niso le preventiva, temveč lahko pomenijo novo kakovost življenja. Začnite z majhnimi koraki, dodajte več zelenjave na krožnik, pojdite na sprehod po kosilu, izmerite si krvni tlak in se pogovorite s strokovnjakom. Morda se zdi nepomembno, a ravno ti koraki lahko naredijo razliko med obolelim in zdravim srcem. In srce, ki bije mirno, je najboljša naložba v prihodnost.