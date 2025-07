Srbenje je lahko znak bolezni jeter in ledvic

Srbeča koža, znana tudi kot pruritus, je lahko zelo nadležna in se lahko pojavi na različnih delih telesa, odvisno od vzroka. Lokalizirana srbečica se lahko omeji na majhna območja, kot so lasišče, roka in noga. Ta vrsta srbečice navadno nastane zaradi lokalnih draženj ali stanj, kot so piki insektov ali kontaktni dermatitis. Srbečica, ki prizadene celotno telo, pa je pogosto povezana z notranjimi boleznimi ali sistemskimi stanji.

Vidne spremembe na koži so pogosto spremljevalke srbenja. Koža postane vneta, kar se kaže kot rdečica ali oteklina. Praskanje se odsvetuje, saj povzroči praske in odrgnine, ki se lahko okužijo, če se ne zdravijo pravilno. Poleg tega se včasih pojavijo izpuščaji, suha in razpokana koža ter usnjati ali luskasti madeži. To je še posebno problematično pri dolgotrajni srbečici. Če se bolnik na določenih mestih nenehno praska, postane koža na teh mestih debelejša in bolj usnjata. To povečuje nelagodje in težave pri zdravljenju.

V nekaterih primerih je treba k zdravniku. FOTO: Lenblr/Getty Images

Vzroki za srbenje so različni in jih je mogoče razdeliti v več glavnih kategorij: kožna stanja, notranje bolezni, živčne motnje, psihiatrična stanja, draženje in alergijske reakcije ter dejavniki tveganja. Med najpogostejše kožne vzroke spadajo suha koža (kseroza), ekcem, luskavica, garje in paraziti. Suha koža je še posebno pogosta pri starejših odraslih, saj se s staranjem tanjša in izgublja vlago. Ekcem in luskavica sta kronični kožni bolezni, ki povzročata vnetje in srbenje. Garje in paraziti, kot so uši, lahko povzročijo intenzivno srbenje zaradi draženja kože.

Bolezni jeter in ledvic, anemija, diabetes, težave s ščitnico in določene vrste raka lahko povzročijo generalizirano srbenje. Pri teh boleznih je srbečica pogosto posledica kopičenja odpadnih snovi v telesu, ki dražijo kožo. Živčne motnje, kot so multipla skleroza, stisnjeni živci in herpes zoster, lahko povzročijo srbenje zaradi poškodbe ali draženja živcev. Psihiatrična stanja, kot so anksioznost, obsesivno-kompulzivna motnja in depresija, lahko povzročijo srbenje zaradi psihološkega stresa in napetosti. Draženje in alergijske reakcije so pogost vzrok. Volnena oblačila, kemikalije, mila in kozmetika lahko povzročijo draženje in alergijske reakcije. Srbenje je stranski učinek nekaterih zdravil. Stik s strupenimi rastlinami, kot je strupeni bršljan, povzroči intenzivno srbenje in izpuščaje.

Vpliva na kakovost življenja

Med dejavnike tveganja za razvoj srbeče kože spadajo starost ter prisotnost bolezni, ki povzročajo srbenje. Dolgotrajno srbenje lahko bistveno vpliva na kakovost življenja, saj lahko moti spanec, povzroča anksioznost in depresijo ter vodi do poškodb kože zaradi praskanja.

Pomagajo lahko mrzli obkladki. FOTO: Triocean/Getty Images

Pomembno je, da posamezniki, ki trpijo za dolgotrajno srbečico, poiščejo zdravniško pomoč, zlasti če srbenje traja več kot dva tedna in se ne izboljša z osnovnimi negovalnimi ukrepi. Srbečica, ki je tako intenzivna, da moti vsakodnevne aktivnosti ali spanje, prav tako zahteva strokovno oceno. Nenadna in nepojasnjena srbečica, ki prizadene celotno telo ali je povezana z drugimi simptomi, kot so izguba teže, vročina ali nočno potenje, lahko kaže na resnejše zdravstvene težave in zahteva takojšnjo zdravniško pozornost.

Če nas koža srbi zaradi pika insektov, si pomagamo tako, da za deset minut položimo na prizadeto mesto hladno, mokro krpo ali leden obkladek.